В Кольцово создадут медицинский кластер международного уровня

— ГНЦ ФБ «Вектор» является одним из основных элементов санитарного щита России, поэтому получил возможность завершить строительство объектов-долгостроев на своей площадке. Сдача объектов, по проекту, намечена на 2027 год, то есть к этому времени «Вектор» должен уйти из административных зданий, которые занимает в настоящее время, — сообщил на пресс-конференции мэр Кольцово Николай Красников.

— Планируем сделать там специализированный медицинский городок, — подчеркнул Красников. — В ходе прошедшей выборной кампании мы с губернатором обсуждали необходимость вывода медицинского обслуживания Кольцово на новый уровень в связи со строительством СКИФа. Наша поликлиника сделана на вырост, больница прилично выглядит на районном уровне, но СКИФ будет центром международного притяжения, а значит в наукограде необходимо создавать новый уровень здравоохранения.

Он напомнил, что административный городок находится рядом с больницей Кольцово и эти здания планируется передать администрации наукограда.

Сейчас в Кольцово началась подготовка техзадания для строительства медцентра на 350 коек. Он будет расположен чуть ниже действующего больничного комплекса вдоль новой дороги, которая будет сдана в эксплуатацию в конце октября -начале ноября. В начале следующего года планируется запустить работу по проектированию, после этого еще два года непосредственно на строительство объекта. Проект будет реализовываться при поддержке федерального и регионального бюджетов. Объем инвестиций в проект пока не называется.

— Рассчитываем, что лет через 5 объект будет запущен в эксплуатацию. Время на это у нас еще есть, так как на раскрутку СКИФа после запуска потребуется 2-3 года, — говорит Николай Красников. — Если не успеем построить, то задействуем на первое время под медцентр корпуса из которых съедет «Вектор», если успеем, то они будут задействованы под другие социальные нужды наукограда.

Напомним, строительство ЦКП «СКИФ» ведется в окрестностях наукограда Кольцово. В его состав войдут 30 экспериментальных станций. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+. Планируется, что в декабре 2024 года будут запущены синхротрон и станции первой очереди, в начале 2025 года — приступить к их опытной эксплуатации.

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