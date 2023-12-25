Раз, два, три, четыре: в новосибирском зоопарке пересчитают всех животных

Новосибирский зоопарк проводит инвентаризацию. Под инвентаризацию также попали все обитатели зверинца. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

— В рамках инвентаризации нам надо пересчитать всех животных. Каждого из них мы осматриваем. По возможности, конечно, к каждому надо подойти, оценить его состояние, — отметила Ольга Шило, заместитель директора по научной работе Новосибирского зоопарка.

Отдельной проблемой являются птицы, так как они заселены группами и постоянно движутся. Иногда и вовсе могут спрятаться от сотрудников зоопарка. Подобная проблема существует и с маленькими рыбками.

— Иногда приходится ходить и считать по несколько дней или фотографировать и уже по фото всё сверять, — отметила Шило.

Также специалистам нужно отчитаться о количестве рожденных малышей и составить планы по формированию пар для получения потомства у различных видов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский зоопарк передал помощь Донецкому зоопарку.