В новосибирском зоопарке рассказали, сколько стоит будущая ветклиника

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило планирует возвести на своей территории современную ветеринарную клинику для животных. В настоящее время ведется активная подготовка к проведению закупочной процедуры.

Предварительная стоимость объекта составит 153 миллиона рублей, сообщили в зоопарке в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Ориентировочный срок строительства — конец первого квартала 2026 года. В ветеринарной клинике будут обследовать животных, содержащихся в Новосибирском зоопарке, — уточняется в ответе, полученном редакцией.

На данный момент у зоопарка нет собственной клиники, поэтому ему приходится обращаться за помощью в сторонние организации. Планируется, что в новом учреждении будут оборудованы рентген-кабинет и помещение для УЗИ-диагностики, рассчитанные на крупных животных. Также в проекте предусмотрен операционный блок и конференц-зал для проведения обучающих мероприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что выручка новосибирского зоопарка сократилась на десятки миллионов. Прибыль, полученная организацией, также упала.