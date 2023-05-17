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Новосибирским коалиционерам вновь отказано в референдуме по выборам мэра

  • 17/05/2023, 13:05
Автор:
отмена выборов мэра
Под формальным предлогом. Это признают и в областном избиркоме.

Избирательная комиссия Новосибирской области отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума, посвящённого отмене выборов мэра Новосибирска. Напомним, что данный референдум был инициирован либеральной коалицией «Новосибирск 2020» после принятия изменений в областной закон, по которым глава города теперь не избирается на прямую, а назначается специальной конкурсной комиссией. Поводом для отказа инициативной группе в проведении референдума стало несоответствие персональных данных одного из её членов. Как сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо, в документах, поданных коалиционерами, местом рождения члена группы числится один город, в то время, как по факту другой, что показала данные системы ГАС-выборы.

Это единственное замечание, можно сказать, что формальное основание, говорит Ольга Благо, обращаясь к коалиционерам. Но их изменение не допускается. Поэтому ваша задача исправить все технические ошибки и документы, если у вас действительно есть желание инициировать референдум.

По словам одного из идеологов референдума, депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина, активисты коалиции готовы исправить ошибку.

Мы учтём это мнение, говорит Картавин, комментируя итоги заседания избирательной комиссии. Соберёмся ещё раз. Но больше никаких замечаний к документу нет. Только паспортные данные одного из членов группы.

Напомним, что ранее инициаторы референдума подготовили и подписали все необходимые документы, учтя возможные аргументы для отказа в запуске референдума и опыт ранее имевших место попыток организации референдумов.

 Десятки вариантов отказов разной степени казуистики, чтобы не допустить самого главного  дать возможность людям решать, как лучше управлять своей страной, своим регионом, местом, где они живут,  говорилось в телеграмм-канале коалиции.  Мы учли все варианты отказов и подготовили законопроект точно по правилам оформления Законодательного собрания Новосибирской области. Теперь наша заявка будет рассмотрена сначала избиркомом, потом законодателями на региональном и федеральном уровнях. После чего она будет признана зарегистрированной, и нам нужно будет собрать 21 710 подписей жителей области в её поддержку в течение месяца.

 

Ранее редакция сообщала о том, как прошли общественные слушания по поводу отмены выборов главы областного центра.

Фото из телеграмм-канала Коалиции Новосибирск 2020

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : референдум по выборам мэра отмена выборов мэра Коалиция Новосибирск2020 Антон Картавин


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