Новосибирским коалиционерам вновь отказано в референдуме по выборам мэра

Избирательная комиссия Новосибирской области отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума, посвящённого отмене выборов мэра Новосибирска. Напомним, что данный референдум был инициирован либеральной коалицией «Новосибирск 2020» после принятия изменений в областной закон, по которым глава города теперь не избирается на прямую, а назначается специальной конкурсной комиссией. Поводом для отказа инициативной группе в проведении референдума стало несоответствие персональных данных одного из её членов. Как сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо, в документах, поданных коалиционерами, местом рождения члена группы числится один город, в то время, как по факту — другой, что показала данные системы ГАС-выборы.

— Это единственное замечание, можно сказать, что формальное основание, — говорит Ольга Благо, обращаясь к коалиционерам. — Но их изменение не допускается. Поэтому ваша задача — исправить все технические ошибки и документы, если у вас действительно есть желание инициировать референдум.

По словам одного из идеологов референдума, депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина, активисты коалиции готовы исправить ошибку.

— Мы учтём это мнение, — говорит Картавин, комментируя итоги заседания избирательной комиссии. — Соберёмся ещё раз. Но больше никаких замечаний к документу нет. Только паспортные данные одного из членов группы.

Напомним, что ранее инициаторы референдума подготовили и подписали все необходимые документы, учтя возможные аргументы для отказа в запуске референдума и опыт ранее имевших место попыток организации референдумов.

— Десятки вариантов отказов разной степени казуистики, чтобы не допустить самого главного — дать возможность людям решать, как лучше управлять своей страной, своим регионом, местом, где они живут, — говорилось в телеграмм-канале коалиции. — Мы учли все варианты отказов и подготовили законопроект точно по правилам оформления Законодательного собрания Новосибирской области. Теперь наша заявка будет рассмотрена сначала избиркомом, потом законодателями на региональном и федеральном уровнях. После чего она будет признана зарегистрированной, и нам нужно будет собрать 21 710 подписей жителей области в её поддержку в течение месяца.

Ранее редакция сообщала о том, как прошли общественные слушания по поводу отмены выборов главы областного центра.