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В парламент Новосибирской области вернулась Лариса Шашукова

  • 16/04/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
В парламент Новосибирской области вернулась Лариса Шашукова
Ей передали вакантный мандат по линии КПРФ

Новосибирский облизбирком передал вакантный мандат депутата регионального парламента от КПРФ Александра Козлова Ларисе Шашуковой. Решение о замещении мандата принято реготделением партии.

Напомним, Александр Александрович Козлов профсоюзный лидер, член фракции КПРФ, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, ушел из жизни  13 марта после продолжительной болезни.

Лариса Шашуков работала в шестом созыве регионального парламента, входила в комитет по бюджету. В декабре 2022 года Шашукова стала генеральным директором ООО «Сиблитмаш».   Ранее Лариса Шашукова работала на предприятии в должности заместителя гендиректора по экономике. Руководящая должность стала вакантной после ухода из жизни гендиректора и ключевого собственника «Сиблитмаша» Анатолия Масалова в середине декабря 2022 года. По информации редакции, Шашукова является его дочерью.

Напомним, в сентябре 2025 года в Новосибирской области планируются выборы в новый созыв регионального парламента, а также в городской совет Новосибирска.

По данным сервиса Контур Фокус, выручка ООО «Сиблитмаш» в 2024 году составила 1 млрд рублей (+25%), чистая прибыль — 9,3 млн (По итогам 2023 — 6,7 млн). Шашукова является собственницей ООО «Сиблитмаш» (33,3%), а ткже ООО «Литейное машиностроение Сибири»№ (33,3%), ООО «Сиблитэнерго» (33,3%), ООО «Литейный завод Сибири» (33,3%), ООО Специальное конструкторское бюро «Тяжлитмаш» (33,3%).

Ранее редакция сообщала о том, что мандат сдал бывший первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов,  а также о том, что руководитель новосибирского отделения СФР Александр Терепа хочет вернуться в заксобрание. 

Фото пресс-службы Новосибирского облизбиркома.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Мандат депутата заксобрание выборы


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