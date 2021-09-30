До 30 ноября власти региона продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19

Изменения внесены в постановления губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» и от 31.03.2020 № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

По данным оперативного штаба на утро 29 сентября в регионе зарегистрировано 63 366 случаев коронавируса (+172 за сутки), в том числе у 5 272 детей.

Скончались тринадцать пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 975 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 888 пациентов, в том числе 30 детей.

В отделениях реанимации находятся 196 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Ранее заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Самойлова подчеркивала, что регион серьезно отстает в темпах вакцинации от плана. Сегодня в среднем в день прививаются первым компонентом около 2 тысяч человек. В результате пока вакцинацией первым компонентом охвачены 724 тысячи человек или 54% от плана. Этого мало для формирования иммунной прослойки. Такими темпами регион сможет достичь плановых показателей только к сентябрю 2022 года. Самойлова подчеркивала, что до достижения коллективного иммунитета говорить о стабилизации ситуации с ковидом невозможно, а значит и о снятии ограничительных мер.