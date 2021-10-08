Удалять переписку в мессенджерах будет невозможно

Российских пользователей предупредили о том, что полностью удалить переписку из мессенджеров почти невозможно. Ситуацию разъяснил управляющий компанией в сфере IT и права RTM Group Евгений Царев, передает ГЛАС.ru .

Эта информация при необходимости будет использоваться правоохранительными органами. Она может стать основой для возбуждения уголовного дела и составления протокола в качестве улики.

В основе этой идеи лежит привлечение недобросовестных граждан за клевету, нелестные высказывания в адрес правительства. Также подобная информация будет использована в отношении людей, занимающихся торговлей запрещенными веществами, товарами, а также террористов.

За распространение информации во Всемирной паутине правоохранительные органы будут привлекать организаторов митингов, протестов, людей, публикующих порнографию, экстремистские группы. Царев сообщает о том, что правоохранители могут изъять смартфоны, планшеты, компьютеры у подозреваемых для расследования. В качестве улик допустимо использовать скриншоты, переписки.

Специалист дополнил, что, несмотря на то, что сейчас распространено мнение о возможности полностью стереть всю переписку, сделать это не так легко. Удалить сообщения безвозвратно можно только в том случае, когда все девайсы каждого из собеседников подключены к интернету.