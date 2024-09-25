В Новосибирске обсудили возможность применения точечного биологического оружия

Геополитическая ситуация провоцирует рост напряженности среди населения. Люди опасаются, в том числе, применения биологического оружия, способного заражать массы людей. Эта тема обсуждалась на форуме OpenBio-2024, который проходит в Новосибирске.

— Я понимаю эту обеспокоенность и разделяю ее. Но тут есть такой важный момент: очень сложно применить биологическое оружие, не будучи уверенным в том, что ты защитишь от него своё население, свою армию, себя, — подчеркнула в интервью BFM-Новосибирск доктор биологических наук, заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

Эксперт добавила, что скептически относится к обсуждаемой в СМИ теме разработки инфекции, которая будет опасна для той или иной этнической группы.

— Этой страшилки можно точно не бояться. Создание такого вируса или бактерии невозможно, – сказала она.

Ольга Карпова уверена, что «конспирологические истории про ковид» тоже не состоятельны. Она считает, что заболевание возникло в результате небрежности лаборатории.

В 2023 году в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Ирина Яровая заявляла, что власти США работают над технологиями двойного назначения, многие из которых в состоянии нанести экономический ущерб другим странам. По ее словам, проект «Насекомые-союзники» направлен на поражение сельхозкультур насекомыми, переносящими «генно-модифицированные вирусы и патогены».

Ранее редакция сообщала, что китайские ученые создали штамм коронавируса, который убивает за 8 дней.