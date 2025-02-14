Мобильные дома и животных отправили на экспорт из Новосибирска

Список экспортных товаров из Сибири, которые интересны зарубежным покупателям, расширяется. Об этом рассказал заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

По его словам, в 2024 году предприниматели Новосибирской области начали экспортировать за границу каучук. Этот товар заинтересовал покупателей из Китая.

— Мы также увидели рост поставок мобильных домов из древесины. Для нашей области это новая продукция и достаточно интересная. Мы изучали этот товар. Его реально производят в регионе и поставляют в Грузию, — говорит Колыханов.

В списке экспортных поставок живые животные — козы и овцы, которых приобретали покупатели из Казахстана, а также мороженный карась, который уходил на рынок КНР.

Что касается импорта то здесь список пополнился кассовыми аппаратами, станками для обработки стекла и велосипедами с электродвигателями. Вся продукция поставлялась из Китая. В список стран импортеров, с которыми в 2024 году начали сотрудничать предприниматели области, вошли Гондурас, Папуа-Новая Гвинея, Замбия, Бенин и Сомали.

В целом из региона в 2024 году товары экспортировались в 90 стран мира, ввозились из 106. В экспорте 50% занимали топливно-энергетические товары и прежде всего уголь, 21% продовольственные и 12% машиностроительная продукция.

В импорте лидировала машиностроительная продукция (электродвигатели, генераторы и т.д.) — занимала 55%, 13% химическая продукция (шины, полиэтилен, изделия из пластмасс), 11% металлы и изделия из них (преимущественно прокат плоский). Стоимостной объем импортных операций, осуществленных новосибирскими участниками ВЭД, за год в регионе вырос на 8%. Однако, по некоторым товарам рост оказался более существенным. Так импорт холодильников в стоимостном выражении вырос в 9 раз, телевизионных мониторов в 6 раз, стиральных машин в 5 раз. Напомним, китайская бытовая техника в 2024 году сдерживала рост инфляции в регионе.

54% товаров ввозилось в Новосибирскую область из Китая, на втором месте Казахстан — 12%, далее идут Индия (7%) и Белоруссия (4%) . Турция вышла из топ-5 стран, с которыми работали новосибирские предприниматели, ее сменила Индонезия (2%). В деньгах больше всего вырос товарооборот с Китаем и Белоруссией.

Ранее редакция сообщала о том, что китайский инвестор планирует наладить выпуск модульных домиков в Новосибирске.