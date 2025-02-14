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Мобильные дома и животных отправили на экспорт из Новосибирска

  • 14/02/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Мобильные дома и животных отправили на экспорт из Новосибирска
В импорте резко выросла доля холодильников, телевизоров и стиральных машин

Список экспортных товаров из Сибири, которые интересны зарубежным покупателям, расширяется. Об этом рассказал заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

По его словам, в 2024 году предприниматели Новосибирской области начали экспортировать за границу каучук. Этот товар заинтересовал покупателей из Китая.

— Мы также увидели рост поставок мобильных домов из древесины. Для нашей области это новая продукция и достаточно интересная. Мы изучали этот товар. Его реально производят в регионе и поставляют в Грузию, — говорит Колыханов.

В списке экспортных поставок живые животные — козы и овцы, которых приобретали покупатели из Казахстана, а также мороженный карась, который уходил на рынок КНР.

Что касается импорта то здесь список пополнился кассовыми аппаратами, станками для обработки стекла и велосипедами с электродвигателями. Вся продукция поставлялась из Китая. В список стран импортеров, с которыми в 2024 году начали сотрудничать предприниматели области, вошли Гондурас, Папуа-Новая Гвинея, Замбия, Бенин и Сомали.

В целом из региона в 2024 году товары экспортировались в 90 стран мира, ввозились из 106. В экспорте 50% занимали топливно-энергетические товары и прежде всего уголь, 21% продовольственные и 12% машиностроительная продукция.

В импорте лидировала машиностроительная продукция (электродвигатели, генераторы и т.д.) — занимала 55%, 13% химическая продукция (шины, полиэтилен, изделия из пластмасс), 11% металлы и изделия из них (преимущественно прокат плоский). Стоимостной объем импортных операций, осуществленных новосибирскими участниками ВЭД, за год в регионе вырос на 8%. Однако, по некоторым товарам рост оказался более существенным. Так импорт холодильников в стоимостном выражении вырос в 9 раз, телевизионных мониторов в 6 раз, стиральных машин в 5 раз. Напомним, китайская бытовая техника в 2024 году сдерживала рост инфляции в регионе.

54% товаров ввозилось в Новосибирскую область из Китая, на втором месте Казахстан — 12%, далее идут Индия (7%) и Белоруссия (4%) . Турция вышла из топ-5 стран, с которыми работали новосибирские предприниматели, ее сменила Индонезия (2%). В деньгах больше всего вырос товарооборот с Китаем и Белоруссией.

Ранее редакция сообщала о том, что китайский инвестор планирует наладить выпуск модульных домиков в Новосибирске. 

Фото freepik, автор: evening-tao

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск Китай Казахстан Индонезия Индия Белоруссия

Теги : экспорт таможня импорт


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