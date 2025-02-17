Сибирский шоколад попробовали жители Гонконга и Иордании

Шоколад и конфеты компании-экспортёры из Сибири впервые отправили в Гонконг, Иорданию, Турцию и Черногорию. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

— Всего шоколад из Сибирского федерального округа поставляется в 35 стран мира. В 2024 году продукция впервые была поставлена в Иорданию, Турцию, Черногорию, Гонконг, — рассказали ТАСС в СТУ.

Всего в 2024 году из сибирских регионов на экспорт ушло 82,5 тысячи тонн шоколада, включая шоколадные конфеты. Таким образом стоимость экспорта продукции за один год увеличилась на 6 %. Основными потребителями сибирских сладостей по-прежнему остаются Казахстан, Узбекистан, Китай и Белоруссия, добавили в управлении.

Напомним, в 2023 году шоколад экспортировался из Сибири в 30 стран мира. Общий объем экспорта составил почти 39 тысяч тонн. В 3 раза выросли поставки сибирского шоколада в Китай, на треть — в Узбекистан, на 13% — в Азербайджан.

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам 2023 года Сибирский шоколад оформлялся на экспорт в 30 стран. На тот момент поставка таких товаров за границу увеличилась в 1,6 раза и составила почти 39 тысяч тонн.