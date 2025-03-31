Власти назвали дату противоклещевой обработки в Новосибирске

Приближающееся время пикников, рыбалки и походов за грибами может стать опасным из-за клещей. Их укусы могут привести к серьёзным последствиям — от госпитализации до инвалидности и даже смерти. Несмотря на регулярную акарицидную обработку парков и скверов, в Новосибирске остаётся множество мест, где можно встретить этих опасных насекомых.

В 2024 году больше всего укусов клещей было зафиксировано в Советском, Первомайском и Октябрьском районах Новосибирска. На данный момент статистика за 2025 год ещё не опубликована, но уже есть первые случаи укусов, один из которых произошёл 20 марта в Заельцовском районе.

Если в мае сохранится тёплая погода, то обработку против клещей в 2025 году планируют начать с 1 по 20 мая.

Места, где будет проводиться обработка, определяют сотрудники «Дирекции городских парков» и Новосибирского зоопарка. Они составляют список на основе жалоб и обращений, которые поступили в течение года, а также учитывают близость лесов к границам парков. Для обработки используются только разрешённые препараты.

— Энтомологическое обследование и акарицидную обработку городских парков и зоопарка проводят ежегодно весной после схода снега и при благоприятных погодных условиях. Первичная обработка территории зоопарка от иксодовых клещей планируется на конец апреля – начало мая. В приоритете — места с большой проходимостью посетителей и сотрудников, мест вокруг вольеров. В зоопарке процедуру проводят 5 раз в течение весенне-летнего периода, — рассказали Горсайту в муниципалитете.

В парках особое внимание уделяется тем участкам, где снег тает быстрее всего. Затем приступают к обработке парков, где проходят культурно-массовые мероприятия.

В 2025 году запланировано проведение процедуры в парках в три этапа: 205,7 га (I этап), 21,34 га (II этап) и 100,9 га (III этап).

Первый этап стартует 15 апреля и завершится 30 июня. В этот период будут обработаны следующие парки: «Центральный», «Березовая роща», «Михайловская набережная», «Заельцовский», «Затулинский», «Бугринская роща», «У моря Обского», «Сосновый бор», «Первомайский», «им. С. М. Кирова» и «Арена».

На втором этапе, с 15 июня по 15 июля, планируется обработка строящегося парка «Каменка».

Третий этап, с 15 июля по 15 августа, будет посвящен вторичной обработке парков, прилегающих к лесам, и зон отдыха с высоким уровнем посещаемости. В этот перечень войдут: «Центральный парк», «Березовая роща», «Михайловская набережная», «Заельцовский парк», «Бугринская роща», «У моря Обского», «Сосновый бор» и «Арена».

Ранее редакция сообщала о том, что эпидсезон по клещевому энцефалиту начнется в Новосибирске раньше обычного. Специалисты утверждают, что в этом году опасных насекомых будет больше.