Ни одна новосибирская компания не имеет права заниматься утилизацией упаковки

В рамках реализации реформы расширенной ответственности производителей по утилизации упаковочных материалов до 15 апреля новосибирские компании должны подать первую отчетность за реализованные в 2023-2024 годах товары и упаковку или заплатить экологический сбор. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в Сибири Вадим Головко на встрече с участниками рынка в Новосибирске.

Он напомнил, что административные штрафы за неуплату экологического сбора составляют от 5 до 7 тысяч рублей на должностных лиц и до 500 тысяч рублей на организации.

— Средства от уплаты экологического сбора планируется направить на создание в субъектах Российской Федерации инфраструктуры для переработки и утилизации отходов, — подчеркнул Головко.

Напомним, с 1 января 2025 года нормативы утилизации упаковки повышаются до 55%. Кроме того, на 15%, по сравнению с 2024 годом, повышаются базовые ставки экологического сбора. Кроме того, с 2025 года только компании, включенные в реестр утилизаторов, могут работать с производителями упаковки и помогать им с утилизацией. По данным Минприроды РФ, на данный момент в реестр включены 109 компаний-утилизаторов по всей России. Больше всего из Московской области (14). В Новосибирске до сих пор нет ни одной компании утилизатора. Для сравнения, в Кемеровской области 4, в Красноярском крае — 3, в Алтайском крае и Омской области — по 2, в Иркутской и Томской области — по одному. Больше всего утилизаторов (24) работают с незагрязнёнными отходами пленки полиэтилена и изделий из нее, меньше всего со стеклотарой (6), бытовой техникой — фены, утюги, антенны, а также картриджами (по 6).

С 2026 года производители должны будут отвечать за утилизацию 75% выпущенной упаковки, с 2027 года — за 100%.

Стоит отметить, что в 2025 году с рынка раздельного сбора отходов в Новосибирске ушла ГК «Тайгер Сибирь», которая ранее перерабатывала большой объем, собранного в городе вторсырья.

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