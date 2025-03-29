Рекламодателям

Ни одна новосибирская компания не имеет права заниматься утилизацией упаковки

  • 29/03/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Ни одна новосибирская компания до сих пор не попала в реестр утилизаторов
В других регионах Сибири в реестре от одного до четырех переработчиков

В рамках реализации реформы расширенной ответственности производителей по утилизации упаковочных материалов до 15 апреля новосибирские компании должны подать первую отчетность за реализованные в 2023-2024 годах товары и упаковку или заплатить экологический сбор. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в Сибири Вадим Головко на встрече с участниками рынка в Новосибирске.

Он напомнил, что административные штрафы за неуплату экологического сбора составляют от 5 до 7 тысяч рублей на должностных лиц и до 500 тысяч рублей на организации.

— Средства от уплаты экологического сбора планируется направить на создание в субъектах Российской Федерации инфраструктуры для переработки и утилизации отходов, — подчеркнул Головко.

Напомним, с 1 января 2025 года нормативы утилизации упаковки повышаются до 55%. Кроме того, на 15%, по сравнению с 2024 годом, повышаются базовые ставки экологического сбора. Кроме того, с 2025 года только компании, включенные в реестр утилизаторов, могут работать с производителями упаковки и помогать им с утилизацией. По данным Минприроды РФ, на данный момент в реестр включены 109 компаний-утилизаторов по всей России. Больше всего из Московской области (14). В Новосибирске до сих пор нет ни одной компании утилизатора. Для сравнения, в Кемеровской области 4, в Красноярском крае — 3, в Алтайском крае и Омской области — по 2, в Иркутской и Томской области — по одному. Больше всего утилизаторов (24) работают с незагрязнёнными отходами пленки полиэтилена и изделий из нее, меньше всего со стеклотарой (6), бытовой техникой — фены, утюги, антенны, а также картриджами (по 6).

С 2026 года производители должны будут отвечать за утилизацию 75% выпущенной упаковки, с 2027 года — за 100%.

Стоит отметить, что в 2025 году с рынка раздельного сбора отходов в Новосибирске ушла ГК «Тайгер Сибирь», которая ранее перерабатывала большой объем, собранного в городе вторсырья.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что бизнес не интересуется РОП и в 2025 году может получить неприятный сюрприз

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Экологический сбор утилизация упаковки


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Кузнецов, новосибирский бизнесмен, девелопер и инвестор

Игорь Кузнецов рассказал о рисках взаимодействия с китайскими инвесторами

Новосибирского бизнесмена один такой проект довел до уголовного дела
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ни одна новосибирская компания не имеет права заниматься утилизацией упаковки
29/03/25 18:30
Бизнес Власть
Почти 40% россиян мечтают отказаться от сладостей
29/03/25 17:30
Общество
В Китае предлагают разрешить российские водительские права
29/03/25 16:30
В России 29 марта можно будет увидеть солнечное затмение
29/03/25 15:30
Общество
«Минскметропроект» начал проектировать перегонный тоннель новосибирского метро
29/03/25 14:30
Транспорт
Импортозамещающие пищевые красители разрабатывают в Новосибирске
29/03/25 13:30
Промышленность Технологии
В России меняют правила медицинского освидетельствования на опьянение
29/03/25 12:30
Общество Право&Порядок
Отдых на базах Новосибирской области подорожал на 10-20%
29/03/25 11:30
Бизнес Общество Туризм
За два месяца в Новосибирске продали 1652 квартиры в новостройках
29/03/25 10:30
Бизнес Недвижимость
В выходные в Новосибирске потеплеет до +12 градусов
29/03/25 9:30
Общество
«Ситуация напряженная»: из-за землетрясения туристов в Бангкоке выселяют из некоторых отелей
28/03/25 19:00
Общество Происшествия Туризм
Четыре компании с долгами более одного миллиарда рублей банкротят в Новосибирске
28/03/25 18:17
Бизнес Финансы
Президент поручил запустить проект Арктического полигона железных дорог
28/03/25 18:00
Власть Транспорт
О мерах по повышению безопасности поездок на самокатах рассказали эксперты
28/03/25 17:40
Общество
В Новосибирской области с 15 апреля начинается особый пожароопасный сезон
28/03/25 17:15
Власть Общество
Новосибирские ученые запускают проект по переработке корня хрена
28/03/25 17:00
Бизнес Технологии
Новосибирская область успешно развивает кооперацию с предприятиями Беларуси
28/03/25 16:35
Власть
Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на рынок России
28/03/25 16:30
Бизнес Власть
Жители России лишатся возможности жаловаться в госорганы по электронной почте
28/03/25 15:30
Общество
Мэр Кудрявцев: В Новосибирске вновь пройдёт ярмарка белорусских товаров
28/03/25 15:15
Власть
Популярное
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Любителю выпить провели шесть операций за пять месяцев в Новосибирске
25/03/25 14:00
Полчищами крыс обеспокоены жители МКД в Новосибирске
24/03/25 17:15
Новости компаний
Уралсиб вошел в Топ-15 банков по размеру филиальной сети
27/03/25 9:05
Энергетики рассказали о готовности инфраструктуры к паводку
25/03/25 16:20
Банк Уралсиб получил награды премии «Хрустальная гарнитура»
24/03/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке
21/03/25 11:08
Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  
19/03/25 13:24
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска
18/03/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска