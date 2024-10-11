Робот Николай теперь записывает новосибирцев к врачу через мессенджер ВКонтакте

Этот цифровой помощник стал доступен для общения в социальной сети, что соответствует национальной программе по «Цифровой трансформации», находящейся под контролем министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

Сервис направлен на улучшение качества и доступности медицинских услуг, позволяя получать нужную информацию в круглосуточном режиме за 1-2 минуты, без ожидания на линии 122. С помощью медицинского чат-бота можно записаться на прием, уточнить или отменить запись, вызвать врача на дом, получить консультацию по вопросам прикрепления к поликлинике и оформления полиса ОМС, а также решить другие медицинские вопросы.

— В официальных пабликах региона насчитывается 2,6 миллиона подписчиков. Социальные сети стали удобным инструментом для общения с госорганами, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В августе был запущен проактивный сервис уведомлений о записи на прием, что значительно снизило нагрузку на операторов регистратуры.