Новосибирским ветеранам ВОВ на юбилеи дарят подарки

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и малолетние узники фашистских концлагерей, которые празднуют в этом году свой 90 и 95-летний юбилей, получают адресные юбилейные поздравления Президента РФ, губернатора Новосибирской области и мэра города Новосибирска, а также денежный подарок в размере тысячи рублей. Об этом сообщает издание КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии города.

— Предусмотрена единовременная денежная выплата в размере тысячи рублей 90-, 95- летним юбилярам – ветеранам ВОВ. Одновременно вручаются адресные юбилейные поздравления Президента РФ, Губернатора Новосибирской области и мэра города Новосибирска. Подарок к указанной выплате не предусмотрен, — цитирует издание сообщение пресс-центра мэрии.

В этом году юбилеи празднуют 599 ветеранов. Соответственно, на выплаты из бюджета выделили 599 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Томской области участники Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от региона еще одну единовременную выплату.