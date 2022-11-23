Рекламодателям

Новосибирским ветеранам ВОВ на юбилеи дарят подарки

  • 23/11/2022, 17:40
Автор:
Новосибирским ветеранам ВОВ на юбилеи дарят подарки
Тысячу рублей и адресные юбилейные поздравления от президента, губернатора и мэра получают те, кому исполнилось 90 и 95 лет.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и малолетние узники фашистских концлагерей, которые празднуют в этом году свой 90 и 95-летний юбилей, получают адресные юбилейные поздравления Президента РФ, губернатора Новосибирской области и мэра города Новосибирска, а также денежный подарок в размере тысячи рублей. Об этом сообщает издание КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии города.

— Предусмотрена единовременная денежная выплата в размере тысячи рублей 90-, 95- летним юбилярам – ветеранам ВОВ. Одновременно вручаются адресные юбилейные поздравления Президента РФ, Губернатора Новосибирской области и мэра города Новосибирска. Подарок к указанной выплате не предусмотрен, — цитирует издание сообщение пресс-центра мэрии.

В этом году юбилеи празднуют 599 ветеранов. Соответственно, на выплаты из бюджета выделили 599 тысяч рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что в Томской области участники Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от региона еще одну единовременную выплату.

Фото: pixabay.com — snd63

441

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : подарки на юбилей власть ветеран ВОВ


Спецоперация на Украине

Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59
О влиянии частичной мобилизации на рынок труда рассказывает эксперт
23/11/22 10:15
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных
22/11/22 16:28
иностранные собственники

В Новосибирске зарегистрированы более 1,5 тысячи компаний с иностранными собственниками

За год количество таких организаций в регионе увеличилось на 34%. Их учредители чаще всего базируются в Великобритании и Белизе.
Читать статью >>
Фонд Сколково

10 новосибирских компаний могут стать индустриальными партнерами фонда «Сколково»

На местной площадке фонда также планирует разместить исследовательский центр крупная инорегиональная компания.
Читать статью >>
новогодний корпоратив

Заказы на новогодние корпоративы все еще очень туманны

Трендом 2022 года стали поздние брони новогодних праздников и большое количество отмен.
Читать статью >>
льготы по налогу на имущество

Теплового концессионера освободят от налогов

Во благо модернизации объектов теплоснабжения.
Читать статью >>

Актуальный разговор

урожай

«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

Как агропредприятие получает в Сибири урожайность на уровне Черноземья, рассказал Infopro54 первый заместитель председателя правления по растениеводству холдинга «Сибагро» Сергей Мамонов.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске зарегистрированы более 1,5 тысячи компаний с иностранными собственниками

23/11/2022, 19:02

10 новосибирских компаний могут стать индустриальными партнерами фонда «Сколково»

23/11/2022, 17:30

Покупатели стали больше тратить на алкоголь, сигареты и сладости

23/11/2022, 17:22

Большая тройка маркетплейсов — Wildberries, Ozon и Яндекс (WOY): кто растет быстрее

23/11/2022, 16:30
Популярное

Прожиточный минимум в 2023 году будет увеличен до 14 375 рублей

23/11/2022, 14:23

Как защитить себя от онкологии: советы специалистов

23/11/2022, 08:47

«Черная пятница»: разумный подход

22/11/2022, 19:03
Новости компаний

Компании МСБ могут рефинансировать кредиты по ставке от 10,5% годовых

23/11/2022, 17:11

ВТБ: каждый третий вклад в ноябре открывается на срок от года

23/11/2022, 15:33

50 тысяч клиентов ВТБ защитили кредитные карты от мошенников за последний месяц

23/11/2022, 10:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска