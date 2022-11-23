В Новосибирске зарегистрированы более 1,5 тысячи компаний с иностранными собственниками

Иностранцев становится больше

— В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на 17 ноября содержатся сведения о 1506 юридических лицах, в состав учредителей (участников) которых введены иностранные физические лица (организации), — говорится в ответе на запрос редакции Infopro54 за подписью заместителя руководителя УФНС по Новосибирской области, советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Андрея Снегирева

Для сравнения: в 2019 году на территории региона работали 1126 таких организаций, а в 2021-м — 1123.

Согласно проведенному анализу, в 2019 году в ЕГРЮЛ содержались сведения в отношении организаций, учредителями (участниками) которых являлись юрлица, зарегистрированные на территории Кипра (22%), Белиза (Центральная Америка, 15%), Сейшельских островов (12%). В 2021 году состав стран изменился. На первое место вышла Великобритания (28%), на второе — Кипр (14%), на третье — Белиз (14%). В 2022 году увеличилось количество компаний, зарегистрированных в Великобритании — 32% и Белизе — 16%, на третье место вновь вышли Сейшельские острова — 13%.

В отношении учредителей (участников) юрлиц–иностранных физических лиц в ЕГРЮЛ содержатся сведения о физических лицах, преимущественно имеющих гражданство Китая и Казахстана.

— В большинстве случаев у юридических лиц, в состав учредителей (участников) которых введены иностранные организации, в ЕГРЮЛ содержатся сведения об основном коде по ОКВЭД «Строительство жилых и нежилых зданий» (41.20), а в отношении организаций, учредителями (участниками) которых являются иностранные физические лица, в ЕГРЮЛ содержатся сведения о коде по ОКВЭД «Торговля оптовая неспециализированная» (46.90), — поясняет Андрей Снегирев.

Кроме того, по данным УФНС, в регионе выросло количество организаций, которые возглавляют иностранные физические лица. В 2019 году в области работали 469 таких компаний, в 2021 году — 650, а в 202-м — 683.

— В большинстве случаев физические лица имеют гражданство Китая и Казахстана, основным видом деятельности по ОКВЭД является «Строительство жилых и нежилых зданий», — констатировал Снегирев.

Последствия отрезвления Западом

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области подтверждает, что тренд увеличения количества иностранных собственников, в том числе бывших граждан России, которые возвращают свой капитал в страну, сформировался.

— В последнее время ко мне за консультацией обращаются люди, желающие купить в России банк, чтобы перевести свои деньги из-за границы и инвестировать их в Россию. На мой взгляд, это вполне объяснимо, так как давление на российский бизнес на Западе усиливается, во весь голос звучат заявления об экспроприации капитала, который нужно «отобрать и передать», поэтому у наших товарищей наступает отрезвление от очарования Европой, Англией и Америкой, — комментирует эксперт. — Хотя я также вижу обратный процесс — продолжающийся уход капитала из России, но здесь все зависит от уровня понимания ситуации отдельными субъектами экономической деятельности. Это уход в среднеазиатские республики, Казахстан, Армению, Грузию как поиск ведения бизнеса через сопредельные государства. Вокруг соседних с РФ стран сейчас формируется среда, чтобы использовать сырьевые возможности России и обойти санкции. Это создает определенную конкуренцию за условия ведения бизнеса.

В то же время собеседник редакции отмечает, что в регион приходит и реальный иностранный инвестор. Таких переговоров у него в последнее время было немало.

Эксперт рекомендует внимательно изучать историю времен Великой депрессии, так как она может повториться.

— Кстати, Россия может воспользоваться этой ситуацией, как и Советский Союз в 20-х годах прошлого века. Тогда наше государство скупало по дешевке готовые современные предприятия, технологии, переманивало лучшие инженерные умы. Это дало стране возможность совершить небывалый рывок вперед за очень короткое время. Сейчас мы находимся в схожей ситуации. При нынешней стоимости энергоресурсов в Европе западные собственники готовы продавать заводы за условные три копейки, лишь бы их кто-то купил. Мало того, многие квалифицированные специалисты готовы переезжать вслед за предприятиями, так как понимают, что новую работу в ЕС по профилю им найти будет невозможно, — комментирует Александр Лубенец. — Кто-то, например программисты, готов работать дистанционно, но посмотрим, что будет происходить при дальнейшем росте цен на энергоресурсы и ухудшении экономической ситуации. Напомню, что у нас стоимость энергоресурсов, земли намного дешевле, чем на Западе. Плюс у нас огромное поле для деятельности, работы непочатый край: легкая промышленность, автопром и т.д. Хотя, конечно, Китай уже уложил мировую автопромышленность на бок. То, что они уже сейчас делают — это на два шага вперед опережает предложения Toyota, Mercedes. Пока европейцы играют с санкциями, азиаты хорошо зарабатывают и уходят все дальше. Но у них серьезный дефицит энергоресурсов. Поэтому для России сегодня открываются колоссальные возможности, если наше правительство проснется, поставит серьезные цели, то мы можем серьезно рвануть. Такие условия, которые сейчас есть у России, сегодня мало кто может себе позволить. При этом нам нужно не скатиться в новую зависимость, на этот раз от КНР. На мой взгляд, нам также нужно усиливать сотрудничество с собратьями по санкциям — Ираном и Северной Кореей. У этих стран колоссальный опыт жизни под санкциями, очень трудолюбивое население, которое может нам помочь в реализации многих инфраструктурных проектов, так как работает гораздо эффективнее, чем наши соседи из некоторых стран СНГ.

Что касается увеличения доли собственников из Китая, то собеседник редакции называет этот процесс вполне объяснимым. По его словам, через Китай в Россию сейчас тихо заходят компании, которые громко ушли с рынка РФ.

— Те же IKEA, Siemens и прочие бренды часть продукции делали на китайских предприятиях, поэтому из-за ситуации с экономикой и энергоресурсами в Европе они увеличивают производство на площадках в КНР, заходят в Индию. Эти страны, благодаря поставкам из России, имеют дешевые энергоресурсы, как в свое время Германия, — поясняет он. — Этим можно объяснить и увеличение в регионе доли иностранных компаний, связанных с оптовой торговлей. Часть бизнеса перемещается из ЕС в Китай, Турцию — и оттуда снова идет в Россию. Что касается недвижимости, то рынок жилищного строительства в нашей стране еще очень далек от насыщения, поэтому интересен инвесторам как средство сохранения капитала и потребителям из-за стимулирующих ставок и программ. Кроме того, в Новосибирске интересным объектом вложения являются складская, а в последнее время и производственная недвижимость.

— Это реальные активы, а не те «фантики», которые печатает «принтер» ФРС и которые ничем не обеспечены. По моим оценкам, также будет расти интерес к инфраструктурным проектам, в частности строительству дорог. У нас очень долго и мучительно строилась дорога Москва–Казань. Сейчас, на мой взгляд, в связи с политикой, которую ведет Казахстан, в том числе по зерну, нам нужно на Омске эту трассу поворачивать на Новосибирск и далее вести по Чуйскому тракту до границы Алтая, через Монголию с выходом на Китай. И делать эту дорогу автобаном с несколькими полосами. Это позволит нам решить очень много логистических проблем, развить территорию, прилегающую к этой трассе, — уверен Лубенец. — Сейчас идет конкуренция за логистические проекты между Азией и Европой, а Сибири очень задолжали в развитии транспортной инфраструктуры.

Кроме того, по наблюдению Александра Лубенца, большой интерес инвесторы проявляют к вложениям в проекты, связанные с недрами.

Собеседник редакции заявил, что в целом наблюдает мобилизацию российского бизнеса, который сбрасывает очарование Европы, либерального капитализма и начинает мыслить в новом направлении.

— Показателен путь, который прошла китайская молодежь. Несмотря на то, что последние десятилетия сотни тысяч китайцев учились в западных университетах, социологические опросы свидетельствуют о резком охлаждении интереса к западному образу жизни, моральным ценностям и культуре. Китайская молодежь активно возвращается на родину, включается в экономическую деятельность страны, отказывается от западных стандартов, работая по стандартам и ценностям КНР, — рассуждает Александр Лубенец. — Нам нельзя оставаться колонией, за которую нас держали, пользуясь нашими ресурсами. За счет нас Европа прекрасно жила долгие десятилетия. Сейчас они проигрывают. Поколение политиков, стоящих у руля ЕС, селективно отобрано и воспитано американцами, и им сложно развернуть мозги. Нам тоже нелегко, но мне кажется, что время работает на Россию. И если мы сами будем работать, то можем выйти из сложившейся геополитической ситуации с очень хорошим результатом.

Заводят кошельки и адаптируются к санкциям

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари настроен более пессимистично. По его мнению, увеличение иностранных собственников в Новосибирской области объясняется, как минимум, двумя факторами.

— Говорить о притоке иностранного капитала в регион не приходится. Зарубежные партнеры с инвестициями в современных условиях к нам не идут. Местные бизнесмены заводят кошельки под видом инвестиций и в целях получения льгот от государства. И здесь нужно внимательнее присмотреться к ТОСЭРам (территория опережающего социально-экономического развития) «Горный» и «Линево», например, — рассуждает эксперт.

Кроме того, Коложвари напоминает, что в 2022 году произошла реконфигурация некоторых цепочек, связанных с внешнеэкономической деятельностью и обеспечивающих ввоз импортных товаров на территорию Российской федерации.

— Участие иностранных собственников, учредителей в компаниях обеспечивает гарантию новых логистических и таможенных маршрутов, — уверен собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала о прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2023-2025 годы.