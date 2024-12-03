Новосибирских бизнесменов предостерегли от повышения цен на продукты

Прокуратура Новосибирской области обратилась к бизнесменам с просьбой не повышать цены на продукты питания без объективных причин. Правоохранители предупредили руководителей крупных торговых сетей и производителей сельскохозяйственной продукции.

— Первым заместителем прокурора области ряд руководителей крупных торговых сетей, производителей сельскохозяйственной продукции предостережены о недопустимости нарушения закона в сфере ценообразования, — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство продолжает следить за ситуацией. Совместная работа прокуратуры и соответствующих государственных органов направлена на то, чтобы не допустить необоснованного повышения цен на продукты.

Напомним, что недавно цены на картофель в магазинах Новосибирска достигли 82 рублей за килограмм. Кроме того, по предложению ФАС новосибирские производители сливочного масла подписали соглашение о стабилизации цен на продукт.

Ранее редакция сообщала о том, что почти на 22 процента выросли цены на цитрусовые в Новосибирске. Зато овощи в магазинах заметно подешевели.