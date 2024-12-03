Новосибирских бизнесменов предостерегли от повышения цен на продукты

Прокуратура Новосибирской области обратилась к бизнесменам с просьбой не повышать цены на продукты питания без объективных причин. Правоохранители предупредили руководителей крупных торговых сетей и производителей сельскохозяйственной продукции.
— Первым заместителем прокурора области ряд руководителей крупных торговых сетей, производителей сельскохозяйственной продукции предостережены о недопустимости нарушения закона в сфере ценообразования, — говорится в сообщении ведомства.
Ведомство продолжает следить за ситуацией. Совместная работа прокуратуры и соответствующих государственных органов направлена на то, чтобы не допустить необоснованного повышения цен на продукты.
Напомним, что недавно цены на картофель в магазинах Новосибирска достигли 82 рублей за килограмм. Кроме того, по предложению ФАС новосибирские производители сливочного масла подписали соглашение о стабилизации цен на продукт.
Ранее редакция сообщала о том, что почти на 22 процента выросли цены на цитрусовые в Новосибирске. Зато овощи в магазинах заметно подешевели.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru