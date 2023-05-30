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Новосибирских дачников заставят бороться с борщевиком

  • 30/05/2023, 12:43
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Новосибирских дачников заставят бороться с борщевиком
Если хозяин участка проигнорирует уведомление о необходимости ликвидировать борщевик, местные органы власти сделают это самостоятельно, однако нерадивый дачник будет вынужден оплатить все расходы.

По словам управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, появились новые методы борьбы с борщевиком, передает ФАН.

Теперь владельцы земельных участков, где произрастает борщевик, будут получать уведомления о необходимости ликвидировать это растение.

Если хозяин участка проигнорирует уведомление о необходимости ликвидировать борщевик, местные органы власти сделают это самостоятельно, однако, нерадивый дачник будет вынужден оплатить все расходы в течение двух месяцев.

Эксперт предупредил, что, если хозяин земельного участка не сделает этого, то местные власти будут вправе обратиться в суд.

При этом специалист уточнил, что стоимость обработки участка находится в прямой зависимости от целого ряда факторов, включая его площадь. Так, по примерным оценкам Петра Гусятникова, в среднем, на площадь до 10 соток тариф составит около 10 тысяч рублей.

Напомним, что биологи предупреждали о соке борщевика, в котором содержатся опасные вещества фуранокумарины. При попадании на кожу они приводят к ожогам. Если сорняк вырастет до размеров гиганта, то избавиться от него будет крайне трудно. Поэтому уничтожать его лучше в мае или начале лета. Делать это нужно обязательно в защитном костюме.

Ранее редакция сообщала, что за цветы на даче можно получить тюремный срок.

Фото: pixabay.com — MrsBrown

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : юридическая консультация ликвидация борщевика на даче борьба с борщевиком борщевик на даче


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