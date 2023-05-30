Новосибирских дачников заставят бороться с борщевиком

По словам управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, появились новые методы борьбы с борщевиком, передает ФАН.

Теперь владельцы земельных участков, где произрастает борщевик, будут получать уведомления о необходимости ликвидировать это растение.

Если хозяин участка проигнорирует уведомление о необходимости ликвидировать борщевик, местные органы власти сделают это самостоятельно, однако, нерадивый дачник будет вынужден оплатить все расходы в течение двух месяцев.

Эксперт предупредил, что, если хозяин земельного участка не сделает этого, то местные власти будут вправе обратиться в суд.

При этом специалист уточнил, что стоимость обработки участка находится в прямой зависимости от целого ряда факторов, включая его площадь. Так, по примерным оценкам Петра Гусятникова, в среднем, на площадь до 10 соток тариф составит около 10 тысяч рублей.

Напомним, что биологи предупреждали о соке борщевика, в котором содержатся опасные вещества фуранокумарины. При попадании на кожу они приводят к ожогам. Если сорняк вырастет до размеров гиганта, то избавиться от него будет крайне трудно. Поэтому уничтожать его лучше в мае или начале лета. Делать это нужно обязательно в защитном костюме.

Ранее редакция сообщала, что за цветы на даче можно получить тюремный срок.