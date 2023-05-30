НГТУ НЭТИ будет готовить кадры для сибирского синхотрона СКИФ

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) запускает в новом 2023-2024 учебном году несколько новых образовательных программ по подготовке студентов.

— Основная идея, почему они (новые учебные программы — Ред) появляются, это запрос промышленных предприятий, наших индустриальных партнеров на подготовку специалистов именно в таком ключе, — отметил проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

Он уточнил, что в этом году абитуриенты НГТУ смогут поступить на 10 новых образовательных программ в сфере искусственного интеллекта. Они реализуются на различных факультетах и направлениях подготовки.

— Это и «Автономные интеллектуальные системы», и «Искусственный интеллект в промышленной автоматизации», «Системы ИИ и машинное обучение», а также «Интеллектуальные электрические станции и системы», — уточнил проректор НГТУ.

Кроме того, в университете вводятся образовательные программы для подготовки специалистов для СКИФ. Среди них «Радиофизические методы исследования», «Информационно-измерительные и управленческие системы в ускорителе заряженных частиц», «Ядерная физика» и т.д. Напомним, ранее сообщалось, что кадры для СКИФ на сегодняшний день готовят в НГУ, а также в вузах, входящих в состав томского Большого университета (ТГУ, Томский политех (ТПУ) и Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)).

Третья группа программ, которые являются принципиально новыми для НГТУ —программы, которые построены по междисциплинарному принципу. Университет начинает набор по подготовке специалистов в биофизике, биотехнологии и биоинформатики.

Сергей Чернов уточнил, что общий бюджетный набор в вузе в этом году около 3 150 мест.

Напомним, приемная кампания для абитуриентов стартует 20 июня 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что Томский госуниверситет вошел в пилотный проект обновления системы высшего образования в РФ.