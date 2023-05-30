Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панфёров вернулся из зоны СВО

После выполнения боевого задания в зоне спецоперации командир новосибирского добровольческого батальона «Вега», первый вице-спикер Заксобрания области Андрей Панфёров вернулся в Новосибирск. Как рассказал Панфёров Infopro54, поставленную перед ним задачу удалось выполнить, несмотря на потери.

— Потери есть, — говорит собеседник издания. — Задачи выполняются специфические для отряда спецназначения. Взаимодействовали и с другими соединениями. Но, учитывая специфику задач, «Вега» работает автономно. Этот отряд является одним из резервов нашего главного командования.

При этом «Вега» показала пример другим воинским подразделениям в части оснащения, а Новосибирская область – в поддержке военнослужащих как со стороны государственных органов, так и со стороны бизнеса и общественности.

— Снабжение «Веги» — один из примеров как должны снабжаться воинские подразделения, — считает командир батальона. — Например, 3 – 4 пары обуви на каждого военнослужащего, высокого качества броня. Союз Новосибирской области и Министерства обороны давал возможность военнослужащих одеть, обуть, накормить. Систематически гуманитарная помощь шла со стороны жителей области, бизнеса. Например, нам прислали 20 тонн минеральной воды. Везде, где отдыхали подразделения после выполнения задач, присутствовала чистая вода.

Что касается возможного возвращения на боевые позиции, то, пока собеседник издания не готов говорить о таких планах.

— Пока не знаю, ротация проходит, — комментирует Андрей Панфёров. —Приходят молодые офицеры. Идёт движение по должностной лестнице. Так как должность, которую я занимаю, академическая, ребятам надо помочь в желании служить дальше. Я прибыл в краткосрочный отпуск с передачей должности. Я свою задачу выполнил, страницу перевернул и вот вернулся домой.

В настоящее время, на руководство батальоном, как рассказывает Панфёров, назначен новый исполняющий обязанности командира, военнослужащий из Новосибирска. Большая часть бойцов батальона продолжает оставаться на позициях.

— Думаю, в ближайшее время офицер будет полноценным командиром «Веги» с приказом и всеми остальными атрибутами, необходимыми для повышения, — говорит Панфёров. — Учитывая специфику отряда и выполняемых им задач, имя назвать не могу. Но это достойный офицер, он из Новосибирска, закончил Новосибирское училище. Можно сказать, что это — преемник и достойный продолжатель традиций воинов-сибиряков.

Напомним, что добровольческий батальон «Вега» начал формироваться в октябре прошлого года. Возглавивший его Андрей Панфёров в конце января текущего года отбыл в зону спецоперации. Также из Новосибирских политиков в составе батальона работали депутат Госдумы Дмитрий Савельев, заместители председателя комиссии Заксобрания по экологии Сергей Конько и Ярослав Фролов.

Ранее редакция сообщала о новой инициативе правительства Новосибирской области в части поддержки участников спецоперации.