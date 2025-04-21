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Новосибирских должников по алиментам включат в специальный реестр

  • 21/04/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске должники по алиментам появятся в специальном реестре
Он будет размещен на сайте Федеральной службы судебных приставов

С 24 мая 2025 года в России будет вестись общедоступный реестр должников по алиментам. Соответствующий приказ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовых актов.

Этот реестр будет включать в себя информацию о должниках, которые уже привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В течение суток после включения в реестр неплательщики получат соответствующее уведомление. Списки будут доступны во всех регионах страны, в том числе и в Новосибирской области.

Реестр будет размещаться на сайте службы судебных приставов. Для того, чтобы выйти из этого списка должник обязан полностью погасить долг. Ожидается, что публичное обнародование информации станет дополнительным стимулом для тех, кто не выплачивает алименты, чтобы они осознали свою ответственность и погасили задолженность.

Напомним, в 2024 году на принудительное исполнение в Главное управление Федеральной службу судебных приставов по Новосибирской области поступило 1 485 тысячи исполнительных документов (+7%). Из них 93,5% пришлось на взыскание алиментов. Как отмечали в ведомстве, количество документов по алиментным платежам, которые поступили к приставам, за год выросло на 29,5%, возбуждено 1062 уголовных дела. За год приставы взыскали с должников 1,6 млрд рублей, что на 438 млн больше, чем в 2023.

Ранее редакция сообщала о том, что должника по алиментам из Самары поймали в Новосибирске. Уроженец Самары не хотел платить деньги своему ребёнку и скрывался от приставов в разных регионах страны.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : ФССП должник


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