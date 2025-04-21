В Новосибирске решение об окончании отопительного сезона примут через неделю

Решение о завершении отопительного сезона в Новосибирске будет принято не ранее 28 апреля. Об этом сообщил первый заместитель мэра Борис Буреев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 21 апреля.

По словам чиновника, для определения даты окончания отопительного сезона при городском департаменте энергетики и ЖКХ была создана рабочая группа .

— Повторное заседание рабочей группы планируется в понедельник, 28 апреля, — сообщил Буреев.

В СГК ранее отмечали, что решение о завершении отопительного сезона принимает муниципалитет, а энергетики его выполняют.

Напоминаем, что для прекращения подачи тепла в жилые дома необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Однако даже при выполнении этого условия дата завершения отопительного сезона может быть скорректирована в зависимости от прогноза синоптиков.

Ранее редакция сообщала о том, как уменьшить плату за ЖКХ. В июле жителей региона ждет очередное повышение тарифов за коммуналку.