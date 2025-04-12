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Новосибирских матерей предлагают освободить от уплаты подоходного налога

  • 12/04/2025, 16:30
Новосибирских матерей предлагают освободить от уплаты подоходного налога
Таким образом законодатели планируют популяризировать многодетность

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты НДФЛ матерей с двумя и более детьми. Реализовать задуманное инициаторы планируют путем внесения поправок в Налоговый кодекс.

Депутаты полагают, что налоговые льготы не только снизят финансовую нагрузку на семьи, улучшив их материальное положение, но и сформируют долгосрочные стимулы для увеличения числа многодетных семей. Они уверены, что благодаря этому женщины смогут более свободно совмещать материнство и трудовую деятельность.

Если закон вступит в силу, то от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будут освобождены женщины, имеющие одного ребенка, до достижения ими возраста 30 лет, и бессрочное освобождение для женщин с двумя и более детьми.

Напомним, в России многодетные семьи получают целый комплекс, как федеральных, так и региональных льгот. Среди них, скидки за оплату услуг ЖКХ, компенсация топлива для обогрева жилья, бесплатные лекарства по рецепту врача для детей в возрасте до 6 лет, бесплатный проезд на общественном транспорте, а для школьников в автобусах пригородных и внутрирайонных линий, право на первоочередное поступление в детские сады.

Школьники из многодетных семей имеют право на бесплатные завтраки и обеды, а также на школьную и спортивную форму. Плюс бесплатные входные билеты в музеи, парки культуры и отдыха, а также на выставки один день в месяц. У многодетных семей есть право на первоочередное выделение садово-огородных участков и земель для организации крестьянских хозяйств, малых предприятий и других коммерческих структур. Помимо этого, им полагается льготный земельный налог и арендная плата, льготные кредиты, полное или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с предпринимателей.

Проживающие в Новосибирской области мамы пятерых и более детей могут рассчитывать на досрочную пенсию по достижению возраста 50-ти лет и при наличии страхового стажа 15 лет. Помимо этого, региональные власти выдают многодетным семьям сертификат на областной семейный капитал в размере 100 тысяч рублей и целый ряд единовременных дополнительных пособий.

Ранее редакция сообщала о том, что законодатели разрабатывают комплексные меры по поддержке многодетных семей. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : поддержка многодетных


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