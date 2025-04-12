Самую дорогую арендную квартиру Сибири нашли в Новосибирске

Аналитики ЦИАН изучили предложения по аренде vip-жилья в городах Сибири. Самые дорогие лоты обнаружены в Новосибирске. Они занимают 5 мест в топ-10 рейтинга.

Первое место по стоимости у квартиры площадью 50 кв метров на Чаплыгина, около театра «Глобус». Собственник просит за нее 170 тысяч рублей в месяц.

На втором месте квартира 40 кв метров на улице Кирова. Ее хозяева готовы сдать почти вдвое дешевле — за 95 тысяч рублей.

На пятом месте квартира 37,8 кв. м на Фабричной. За нее просят 82 тысячи рублей в месяц

На шестом месте квартира 45 кв. м на Советской за 80 тысяч рублей.

И наконец, на восьмом — 51 кв на улице Российская, которая также предлагается по цене 80 тысяч рублей.

В целом аренда топ-10 самых дорогих квартир в Сибири начинается с 75 тысяч рублей в месяц.

По данным Яндекс Недвижимости, медианная стоимость долгосрочной аренды квартиры в марте в Новосибирске находилась на уровне 35 тысяч рублей. За 1 квартал 2025 года она снизилась на 2,9%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск упал спрос на посуточную аренду.