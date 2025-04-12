Самую дорогую арендную квартиру Сибири нашли в Новосибирске

Аналитики ЦИАН изучили предложения по аренде vip-жилья в городах Сибири. Самые дорогие лоты обнаружены в Новосибирске. Они занимают 5 мест в топ-10 рейтинга.
В целом аренда топ-10 самых дорогих квартир в Сибири начинается с 75 тысяч рублей в месяц.
По данным Яндекс Недвижимости, медианная стоимость долгосрочной аренды квартиры в марте в Новосибирске находилась на уровне 35 тысяч рублей. За 1 квартал 2025 года она снизилась на 2,9%.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск упал спрос на посуточную аренду.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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