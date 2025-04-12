Браконьеров в Новосибирской области будут ловить с помощью дронов

Проект по борьбе с нелегальными лесными вырубками с применением дронов и космического мониторинга позволил выявить ущерб лесному фонду Новосибирской области на 5,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды региона.

Космической аналитикой было охвачено более 150 законных лесосек, 11 предполагаемых нелегальных вырубок выявлены автоматически, 4 незаконные рубки подтверждены с использованием дронов.

Космический мониторинг также применяется, при выявлении карьеров, где происходит незаконная добыча полезных ископаемых, для фиксации нарушений границ недропользования. Дроны помогают зафиксировать нарушение границ недропользования, получить пространственно-геометрические параметры карьеров, контролировать процесс их консервации.

В планах Минприроды и Минцифры региона применять беспилотные авиационные системы для пресечения незаконной охотничьей деятельности, фиксации очагов пожаров, охраны объектов культурного наследия и других сферах. В 2025 году в планах апробация технологии дронопортов.

По данным Минприроды, за 11 месяцев 2024 года в регионе государственными инспекторами было составлено 855 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 629 постановлений о назначении административных наказаний за нарушение правил охоты, в том числе за добычу охотничьих ресурсов без разрешительных документов. Добыто без разрешения 77 объектов животного мира, изъято 35 единиц оружия и 7 иных единиц орудий (капканов, самоловов).

Ранее редакция сообщала о том, что участников СВО обучат собирать беспилотники в Новосибирске.