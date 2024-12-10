Новосибирских музыкантов бесплатно научат создавать треки

Цифровая экосистема МТС сообщает, что музыканты из Новосибирска смогут участвовать во втором потоке бесплатного образовательного курса «Первый трек» на онлайн-платформе «Поколение М». Завершение курсов включает в себя кастинг в МТС Лейбл, где наиболее успешным участникам предложат сотрудничество и поддержку. В рамках программы «Первый трек» лекции проводят популярные артисты, включая группу IOWA и коллективы Jane Air и Settlers.

В процессе обучения студенты освоят создание музыкальных треков в домашней обстановке и получат советы по поиску идей для своих композиций. Кроме того, они познакомятся с цифровыми инструментами для редактирования музыки и узнают, какие навыки станут залогом их успеха в музыкальной индустрии.

Курс подойдет музыкантам различных стилей. В финале участники представят свои треки перед жюри, состоящим из звезд. Трое из них получат возможность заключить эксклюзивные контракты, которые предполагают запись и продвижение их работы на стриминговых сервисах, а также продюсирование сольников и фестивальных выступлений.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что среди нынешних молодых музыкантов много талантов, готовых учиться и работать, и выразил уверенность, что у молодых новосибирских артистов есть все шансы стать победителями кастинга.

Победители первого потока уже получили творческие возможности, включая продюсирование сингла от группы Settlers и выступления на концертах с Катей IOWA и Jane Air. Участниками тогда стали более 1200 человек из России и других стран.