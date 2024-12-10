Власти раскрыли планы на землю под взорванным домом на Линейной в Новосибирске

В мэрии Новосибирска поделились информацией о будущем участка на улице Линейной, где в феврале 2023 года в жилом доме произошла страшная трагедия — взрыв газа.

Участок может быть преобразован в рекреационную зону. Предложение об изменении функционального назначения этой территории было рассмотрено Комиссией по внесению изменений в Генеральный план города.

— По результатам принято решение рекомендовать данное предложение к рассмотрению на публичных слушаниях, — рассказали в мэрии изданию «Atas.Info».

Ранее жители активно предлагали создать на месте разрушенного дома мемориальный сквер, посвящённый памяти погибших. Также обсуждались варианты строительства детской площадки или парка, подобного «Парку ангелов» в Кемерове, который появился на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».

В марте 2024 года бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подтвердила, что на этом участке точно не будет жилой застройки, несмотря на то, что экс-мэр Анатолий Локоть не исключал возможность строительства нового дома.

Напомним, что 9 февраля 2023 года около 7 часов 30 минут в одной из квартир дома на кухне произошла утечка газа, в результате чего начался пожар, который перерос в мощный взрыв. Из-за взрыва произошло обрушение несущих конструкций дома. В результате пожара погибли 15 человек, ещё 11 получили травмы различной степени тяжести. Ущерб, причинённый жильцам дома и близлежащим зданиям, оценивается более чем в 360 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что виновникам взрыва газа в доме на Линейной огласили приговор в Новосибирске. Двум обвиняемым далее более 10 лет.