Новосибирских неплательщиков алиментов предлагают отправлять на стройку

В Госдуме вновь вернулись к обсуждению темы принудительного трудоустройства злостных неплательщиков алиментов на стройку. На этот раз об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Такая мера, по его словам, способна решить сразу две проблемы: трудоустроить мужчин, жалующихся на отсутствие работы и помочь им обеспечивать их же детей. В условиях жесткого дефицита кадров в строительной сфере это позволит пополнить опустевшие ряды подрядных организаций.

— Так государство может эффективно помочь человеку не только начать платить алименты, но и получить хорошую работу. В стране много строек, где требуются рабочие и где хорошо платят. И когда он говорит, что есть ему нечего, так как он нигде не работает, то можно в административном порядке отправлять человека на год, на два, на три, работать на стройках в регионах России, где он там будет получать достойную зарплату и платить алименты, — объяснил Милонов aif.ru.

Вообще идея отправлять налогонеплательщиков на стройку обсуждается парламентариями не первый год. Еще в 2023 году председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина делилась планами выделять средства из государственного бюджета в фонд для «выплачивания задолженности перед детьми». А после — взымать выделенные денежные средства с самих должников посредством как раз принудительных работ.

— У нас вечно работников не хватает. На стройках, например, много вакансий, туда мигранты устраиваются. Вот вместо мигрантов на стройку и устраивать неплательщиков, — заявляла тогда она.

При этом казахские власти внедрили эту практику еще в 2016 году. Еще девять лет назад в Астане неплательщиков алиментов стали отправлять на стройку. Первым эшелоном на принудительные работы отправилось 400 человек.

Поддерживает такую инициативу федеральных властей и заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Евгений Покровский (собственник одного из крупнейших девелоперов города — ГК «КПД Газстрой»).

— Пусть отправляют. Если не платят своим детям, то пусть отрабатывают у нас. Тем более, что рабочих рук на стройке действительно не хватает. А уж способы приобщить их к труду мы найдем, — заявил Евгений Покровский.

Напомним, что с 25 мая 2025 года в России планируют запустить публичный реестр злостных неплательщиков алиментов на детей и нетрудоспособных родителей.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году на принудительное исполнение в Главное управление Федеральной службу судебных приставов по Новосибирской области поступило 1 485 тысячи исполнительных документов (+7%). Из них 93,5% пришлось на взыскание алиментов.