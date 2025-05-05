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Отопительный сезон в Новосибирске завершится 7 мая

  • 05/05/2025, 17:15
Автор: Юлия Данилова
Отопительный сезон в Новосибирске завершится 7 мая
На следующей неделе дома новосибирцев также начнут отключать от горячей воды

На сайте мэрии Новосибирска опубликован проект постановления главы города Максима Кудрявцева о завершении отопительного сезона 2024/2025 года. Как отмечается в документе, сезон официально закончится 7 мая. Стартовал он 16 сентября 2024 года.

С 14 мая в городе начнутся гидравлические испытания и в квартирах новосибирцев будут отключать горячую воду. Испытания теплосетей пройдут в 13 этапов и продлятся до 17 августа. Максимальная продолжительность отключений составит 14 дней. С 14 по 27 мая горячее водоснабжение будет отключено в Калининском районе: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.

Напомним, по данным Яндекс.Погоды, на этой неделе практически все дни температура будет выше +20С. 9 мая метеорологи обещают жару до +27С. Осадки ожидаются в субботу и воскресенье 10 и 11 мая. В ночные часы температура будет варьироваться от +8С до +17С. Отопительный сезон заканчивается при среднесуточной температуре выше 8 градусов в течение пяти дней.

Ранее редакция сообщала о том, что жителей Новосибирской области начнут отключать от тепла с 12 мая. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : отопительный сезон


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