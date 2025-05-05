Основной период ЕГЭ в Новосибирской области стартует 23 мая

В 2025 году основной период единого государственного экзамена в Новосибирской области стартует 23 мая, его открывают экзамены по истории, литературе и химии. Завершится он 11 июня сдачей иностранных языков и информатики. Резервные дни — с 16 по 20 июня и 23 сентября. При этом для обязательных предметов — математики и русского языка — добавлены дополнительные дни сдачи.

При этом в регионе продолжает действовать норма, введённая в 2024 году, пояснили Atas.info в областном министерстве образования. Выпускники текущего года смогут улучшить пересдать и улучшить результат по любому из выбранных предметов. Для этого выделены два дополнительных дня — 3 и 4 июля. Однако в ведомстве подчеркнули, что первоначальные баллы, полученные на экзамене, будут аннулированы.

Стоит отметить, что для сохранения объективности проведения экзаменов привлекаются общественные наблюдатели, в том числе и родители выпускников. Они не только выходят в пункты проведения экзаменов, но и осуществляют онлайн-наблюдение. Для этого в регионе создан ситуационно-информационный центр (СИЦ). Его площадки расположены на базе вузов и колледжей региона.

По данным Минобразования, в Новосибирской области ЕГЭ в этом году будут сдавать 15 тысяч выпускников (в 2024 году — 14 127 человек), из них 13,5 тысяч — выпускники этого года. В регионе с каждым годом растет интерес к естественно-научным предметам. Иная ситуация с иностранными языками. Количество выпускников, выбравших английский, французский, испанский или китайский языки, уменьшилось более чем на 200 человек.

Напомним, в начале января 2025 года Минобрнауки РФ установило минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для поступления в подведомственные вузы в 2025/26 учебном году.

По русскому языку, математике, литературе и географии нужно будет набрать по 40 баллов, по физике, биологии и химии — по 39 баллов, по истории — 36 баллов, по иностранному языку — 30 баллов, по информатике — 44 балла, по обществознанию — 45 баллов. Таким образом, баллы изменились по математике и истории. На 2024/2025 учебный год по ним достаточно было набрать 39 и 35 баллов соответственно.

Средний балл ЕГЭ в 2024 году в вузах Новосибирска по одному предмету составлял 68,4 балла. В зависимости от вуза от мог варьироваться от 60 до 85 баллов.

Ранее редакция сообщала, что в вузах Новосибирска стоимость обучения перевалила за 450 тысяч рублей в год. Большее всего за высшее образование придется заплатить будущим юристам-международникам, медикам и музыкантам.