COVID-19 негативно сказался на умственных способностях пожилых людей

Когнитивные способности людей старше 50 лет значительно ухудшились в период пандемии COVID-19. Об этом сообщили ученые из университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона в своей публикации в научном журнале The Lancet.

По их сведениям, более трех тысяч человек в возрасте от 50 до 90 лет проходили тесты на оценку умственных способностей, результаты которых выявили такие изменения.

Кроме того, навыки пространственного ориентирования, запоминания, обработки и анализа информации тоже стали ухудшаться в половину быстрее, чем раньше.

Ученые полагают, что скорее всего это произошло из-за самоизоляции, когда пожилые люди гораздо меньше передвигались, общались, однако, при этом алкоголь употребляли в больше мере. Так, образ жизни оказал немалое влияние на старшее поколение и даже подверг его риску развития деменции.

Ранее редакция сообщала, что Минздрав порекомендовал лекарства для лечения COVID-19.