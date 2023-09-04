Мошенники украли 700 тыс рублей при ремонте домов в Новосибирской области

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту мошенничества при ремонте многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокуратура проверила законность расходования денег при проведении капитального ремонта трёх многоквартирных домов в поселке Кудряшовский.
— Руководитель подрядной организации завысил объёмы работ по ремонту крыш домов и подвального помещения на сумму свыше 700 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.
Напомним, что прокуратура Новосибирской области обратилась в Арбитражный суд с иском о признании дополнительного соглашения между Новосибирским метрополитеном и «СпецТрансСтрой» недействительным.
Ранее редакция сообщала о том, что глава СК Бастрыкин заинтересовался вырубкой леса в Новосибирске.
Фото: pixabay.com, succo
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