Мошенники украли 700 тыс рублей при ремонте домов в Новосибирской области

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту мошенничества при ремонте многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура проверила законность расходования денег при проведении капитального ремонта трёх многоквартирных домов в поселке Кудряшовский.

— Руководитель подрядной организации завысил объёмы работ по ремонту крыш домов и подвального помещения на сумму свыше 700 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Напомним, что прокуратура Новосибирской области обратилась в Арбитражный суд с иском о признании дополнительного соглашения между Новосибирским метрополитеном и «СпецТрансСтрой» недействительным.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК Бастрыкин заинтересовался вырубкой леса в Новосибирске.