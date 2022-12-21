Новосибирских предпринимателей приглашают на новую серию вебинаров МТС

Перейти на российское ПО для обучения сотрудников компаний Новосибирска поможет вебинар МТС.

Компании узнают, как перевести обучение сотрудников на отечественное ПО, внедрять новые платформы онлайн-обучения, а также каким образом контролировать расход топлива на своих предприятиях и работу курьеров.

22 декабря в 13:00 по Москве состоится вебинар от Webinar Group. Он называется «Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах» и пригодится всем, кто работает в системе образования и занимается онлайн-обучением.

Напомним, что участие в вебинарах МТС бесплатное, но для него требуется заранее зарегистрироваться по ссылкам.

Возраст 18+