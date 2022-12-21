Путин создал совет по мобилизации

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по вопросам «мобилизационной подготовки и мобилизации», а также социальной и правовой защиты военных, участвующих в боевых действиях в Украине. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В состав рабочей группы вошел 31 человек. Главой назначен вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Также в ней числятся сенаторы и депутаты, в том числе зампред Совета Федерации Николай Журавлев и зампреды Госдумы Шолбан Кара-оол и Анна Кузнецова.

Кроме того, Путин включил в рабочую группу пророссийсаких военных корреспондентов. Среди них автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, военный журналист Семен Пегов, корреспондент «России 24» Евгений Поддубный и специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Распоряжение вступило в силу 20 декабря.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила, что и по сей день поток жалоб по вопросам мобилизации не прекращается, даже несмотря на то, что она уже приостановлена. По ее словам, она и ее аппарат получают до 70 обращений в день. Их она охарактеризовала как «ужасные, надрывные».

В декабре Путин заявил, что пока речи о проведении дополнительной мобилизации не идет, так как в стране нет для этого предпосылок. Однако он допустил ротацию внутри уже мобилизованных граждан.

Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. О завершении сообщили 28 октября.

Ранее редакция сообщала, что спикер Думы Володин призвал приравнять «погибших за Родину» бойцов ЧВК и военнослужащих.

Фото с сайта Кремля