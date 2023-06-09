Новосибирских учителей освободят от лишней бумажной нагрузки

Новосибирская область станет пилотным проектом в эксперименте Рособрнадзора, направленном на снижение «бумажной» нагрузки на школьных педагогов. Об этом сообщают в региональном Минобре со ссылкой на руководителя-координатора межведомственной рабочей группы Наталью Алтынникову.

— Мы очень надеемся, что нам удастся до 1 сентября 2023 года принять все необходимые документы, которые позволят начать учебный год с уменьшенным количеством бумаг, — цитируют Алтынникову в министерстве. — В дальнейшим мы разработаем типовые формы документов и сделаем их понятными и легкими.

В настоящее время уже определены ключевые задачи, которые предстоит реализовать в ходе эксперимента и перечень документов, которые останутся обязательными для ведения их педагогами.

— Пилотные образовательные организации на своих площадках будут пробовать работать по предложенным правилам, выявлять возникающие проблемы, — сообщает Наталья Алтынникова. — Мы будем использовать механизм регуляторной гильотины, который позволит отсечь в одночасье все то, что мы посчитаем ненужным, и отсечка эта ориентировочно произойдет 1 марта 2024 года. До этой даты мы должны сформировать и утвердить все подзаконные акты, которые необходимы будут для реализации принятых решений.

Помимо Новосибирской, в эксперименте участвуют Московская, Пензенская, Нижегородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Напомним, что, помимо бумажной нагрузки, в ряде регионов страны работники образования периодически переживают ещё и финансовые трудности. В частности, в марте, перед сотрудниками образовательных учреждений образований образовалась задолженность по зарплате со стороны региональных бюджетов.

Ранее редакция сообщала от чего ещё на федеральном уровне предлагают избавить российских педагогов.