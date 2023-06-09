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Новосибирских учителей освободят от лишней бумажной нагрузки

  • 09/06/2023, 13:01
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Новосибирских учителей освободят от лишней бумажной нагрузки
Пока в рамках эксперимента.

Новосибирская область станет пилотным проектом в эксперименте Рособрнадзора, направленном на снижение «бумажной» нагрузки на школьных педагогов. Об этом сообщают в региональном Минобре со ссылкой на руководителя-координатора межведомственной рабочей группы Наталью Алтынникову.

Мы очень надеемся, что нам удастся до 1 сентября 2023 года принять все необходимые документы, которые позволят начать учебный год с уменьшенным количеством бумаг, цитируют Алтынникову в министерстве. В дальнейшим мы разработаем типовые формы документов и сделаем их понятными и легкими.

В настоящее время уже определены ключевые задачи, которые предстоит реализовать в ходе эксперимента и перечень документов, которые останутся обязательными для ведения их педагогами.

Пилотные образовательные организации на своих площадках будут пробовать работать по предложенным правилам, выявлять возникающие проблемы, сообщает Наталья Алтынникова. Мы будем использовать механизм регуляторной гильотины, который позволит отсечь в одночасье все то, что мы посчитаем ненужным, и отсечка эта ориентировочно произойдет 1 марта 2024 года. До этой даты мы должны сформировать и утвердить все подзаконные акты, которые необходимы будут для реализации принятых решений.

Помимо Новосибирской, в эксперименте участвуют Московская, Пензенская, Нижегородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Напомним, что, помимо бумажной нагрузки, в ряде регионов страны работники образования периодически переживают ещё и финансовые трудности. В частности, в марте, перед сотрудниками образовательных учреждений образований образовалась задолженность по зарплате со стороны региональных бюджетов.

Ранее редакция сообщала от чего ещё на федеральном уровне предлагают избавить российских педагогов.

Фото Flickr- GensaGensa

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Рубрики : Власть Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : эксперимент образовательные учреждения документооборот


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