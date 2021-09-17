Рекламодателям

Повестку устойчивого развития приближают к регионам

  • 17/09/2021, 09:17
Автор:
Новости Новосибирска
В Новосибирске завершилась первая Сибирская региональная конференция по устойчивому развитию.

Суть повестки устойчивого развития, утвержденной ООН в 2015 году, — переход от модели приоритета финансовой прибыли и краткосрочных целей к ресурсосберегающему, справедливому, взаимовыгодному развитию государств, бизнеса, гражданского общества, где на первое место выходит человек и его будущее. Эти темы обсудили участники первой Сибирской региональной конференции, организованной информационно-аналитическим порталом Infopro54 в Новосибирске.

Как отметил модератор пленарной сессии «Цели устойчивого развития — взаимодействие бизнеса, государства и некоммерческого сектора», председатель управляющего совета ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» (Москва) Александр Плакида, предложенная в 1987 году концепция устойчивого развития (УР) была принята государствами как «наше общее будущее». В 2000 году ООН запустила инициативу для бизнеса — Глобальный договор ООН, объединивший ответственный бизнес, который признает необходимость и готов трансформироваться в сторону гармонии текущей экономической деятельности, с окружающей средой и социумом.

— Сейчас к основным участникам реализации концепции УР — бизнеса и государства — добавлю третьего — это общество, люди, мы с вами, — говорит Плакида. — С одной стороны, мы работаем в бизнесе, на государственной службе, но как эта повестка находит отклик у нас, когда мы приходим с работы домой, в нашей культуре? Что нужно делать, чтобы устойчивое развитие стало для людей не хайпом, а частью культуры?

В России Повестка дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года активно продвигается на федеральном уровне. В 2020 году на площадке ООН министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым был представлен первый Добровольный национальный обзор достижения Россией Целей устойчивого развития. По словам директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ (Москва) Натальи Стапран, все национальные цели ведут к достижению одной или более ЦУР. Повестка-2030 — это дорожная карта, которая также позволяет прогнозировать конъюнктуру спроса и предложения на глобальных рынках, потребности в международном сотрудничестве и пробелы в глобальном регулировании.

— Мы презентуем на международных площадках лучшие решения российского бизнеса как ведущие к достижению ЦУР. Под «брендом» ЦУР компании со всего мира сегодня продвигают свои продукты, решения и услуги как способствующие достижению Целей, особенно на развивающихся рынках, — сообщает спикер.

Компании видят в Повестке-2030 и ЦУР фактор конкурентоспособности, работа с организациями системы ООН — это не только вопрос репутации, но и новые возможности для продвижения своей продукции.

— Для налаживания регулярного диалога между государством и бизнесом по тематике устойчивого развития в декабре 2020 года мы создали площадку при Минэкономразвития России — Экспертный совет по устойчивому развитию. На региональном уровне самое главное — активно вовлекать региональные власти в повестку, формировать отчетность на уровне регионов, — говорит эксперт.

Как рассказывает Наталья Стапран, в настоящее время в России есть регионы, вовлеченные в работу по устойчивому развитию на международном уровне:

— Москва входит в число всего девяти городов мира, которые участвуют в программе ОЭСР «Территориальный подход к ЦУР», Татарстан подготовил доклад о достижении ЦУР в республике и успешно презентовал его на нескольких международных площадках. Анализ отраслей, внедряющих повестку УР, показал большие перспективы роста для бизнеса. Мы учимся: некоторые наши компании гораздо дальше ушли в части реализации повестки УР, чем структуры государственной власти.

Наиболее активно мероприятия, включенные в общемировую повестку устойчивого развития, проводят международные компании, работающие на рынке России. У многих из них уже отработаны практики взаимодействия с поставщиками, внедрения технологий ЦУР в производство и бизнес-модели, а также техники привлечения к этой теме сотрудников и общественности. Как отмечает Александр Костиков, директор ко коммуникациям PepsiCo Россия и СНГ (Москва) — генеральный партнер конференции, начав с себя, компания намерена распространить опыт по внедрению принципов устойчивого экологического развития и на своих поставщиков.

— Лет десять назад нас называли странными: свет автоматом выключается, когда люди выходят из переговорной, повсюду стоят контейнеры для использованных батареек, — рассказывает Костиков. — Сейчас подход к этим вопросам меняется повсеместно. А еще лет через пять-десять лет даже будет странно — разве можно относиться по-другому к миру, в котором мы живем. Наша стратегия — это принципы УР компании. Направления нашей стратегии, во-первых, устойчивое земледелие, мы — крупнейший промышленный переработчик картофеля в России. Во-вторых, это устойчивая цепочка поставок. В-третьих, это то, как мы используем свои бренды. Будем стараться привести покупателя к выбору полезной продукции, снижать содержание менее полезных ингредиентов, внедрять УР у поставщиков с помощью цифровых сервисов. Думаю, мы будем флагманом внедрения циркулярной экономики.

Впрочем, и в регионах тема устойчивого развития набирает обороты. Прежде всего при реализации новых проектов. Однако практики ЦУР изучают и компании, которые выходят на международные рынки, а также сотрудничают с крупными корпорациями.

Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов отметил, что трендом последнего времени стало внимание крупных компаний к экологическим вопросам.

— У нас в регионе уже есть позитивные примеры. В июне на Петербургском международном экономическом форуме мы заключили соглашение с компанией PepsiCo. Это первое подобное соглашение в Новосибирской области. Оно так и называется «Ноль отходов на полигон», — приводит примеры Александр Зырянов. — Кроме того, АИР сейчас активно готовит программу по газомоторному топливу. Это важно, поскольку, по оценкам специалистов, 60% загрязняющих веществ в Новосибирске приходятся на автотранспорт. Также с компанией АО «Новосибирсксэнергосбыт» мы строим сейчас заправку для электромобилей у Биотехнопарка. Хотим развивать это направление, так как понимаем, что вся инфраструктура должна появляться опережающими темпами.

Подводя итоги конференции, эксперты и участники отметили, что правила повестки устойчивого развития становятся факторами дипломатии и политики, в том числе в связи с введением трансграничного углеродного налога. Кроме того, они уже напрямую касаются бизнеса — как крупного, который платит этот налог и обязан работать в рамках повестки устойчивого развития, чтобы поддерживать свой ESG-рейтинг, так и для его контрагентов из среднего и малого бизнеса. Компании, что смогут первыми уловить эти веяния, получат конкурентные преимущества и возможность выйти в новые ниши.

— Если вы не начнете меняться сегодня — завтра уже не сможете работать, — уверены эксперты конференции.

Но самое главное — в повестку устойчивого развития и власть, и бизнес должны системно привлекать не только сотрудников, но и общество в целом. Иначе все процессы останутся формальностью.

Партнерами первой Сибирской региональной конференции по устойчивому развитию выступили Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России, ООО «Сибирское стекло», АО «Сибирский Антрацит», ПАО «Магнит», ООО «Экорекс-Металл», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Mars Petcare в России, группа компаний Ingka, Coca-Cola HBC Россия, Salym Petroleum Development N.V.

Информационную и консультационную помощь при ее подготовке оказали ассоциация «Национальная сеть Глобального договора» ООН в России, Министерство экономического развития РФ, «Российское экологическое общество», АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», проектный офис «Стратегии и практики устойчивого развития», «Национальный совет по корпоративному волонтерству», «Школа КСО и устойчивого развития», Общественная палата Новосибирской области, союз «Торгово-промышленная палата Новосибирской области», фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», Новосибирское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Информационными партнерами конференции выступили бизнес-портал «Деловой квартал», телеканал «РБК», радио «Бизнес-ФМ», бизнес-журнал «Статус».

Фото Павла Комарова

246

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги :

устойчивое развитие
власть
бизнес


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Бурятии перед судом предстанут гражданин КНР и гендиректор ООО за контрабанду

10/09/2021, 11:27

Сибиряки стали реже жаловаться на банки

09/09/2021, 17:53

Экс-чиновника мэрии Иркутска осудили на семь лет условно за получение взятки

08/09/2021, 11:22

В Красноярском крае обострилась ситуация с мошенничеством в ОСАГО

06/09/2021, 16:00

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Повестка устойчивого развития — это всерьез и надолго

Все материалы
Лента новостей

Директор «Искры» взыскал с клуба избирателей за репутацию

16/09/2021, 19:48

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

16/09/2021, 19:24

ФАС создаст реестр крупных производителей стройматериалов

16/09/2021, 17:37

Новосибирским медучреждениям приписали картельный сговор

16/09/2021, 17:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11
Новости компаний

ВТБ и ДОМ.РФ запускают первую в России универсальную льготную ипотеку

16/09/2021, 19:51

Сибирских предпринимателей приглашают на бесплатный семинар по импорту

16/09/2021, 16:12

ВТБ: спрос на автокредиты в Новосибирской области вырос на четверть

16/09/2021, 14:12

ПСБ начал прием заявок на кредиты для субъектов МСП под зонтичное поручительство «Корпорации МСП»

16/09/2021, 13:33

Банк «Открытие» запустил в Новосибирске акцию «Приведи друга в Деловой круг»

16/09/2021, 11:37

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Экономика

Ростех будет испытывать отремонтированные S7 Technics двигатели для Boeing и Airbus

Депутаты перетягивают от мэрии влияние на бюджет

Мощный газовый терминал начнет работу в 2022 году в Куйбышевском районе

Региону нужны более 250 млн рублей на ликвидацию скотомогильников

«Противопожарно-лесные» статьи областного бюджета «освоят» полицейские?

Финансы

Новости Новосибирской области

В Новосибирской области проводятся «бездекларационные» камеральные проверки по НДФЛ

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Россияне взяли в августе рекордную сумму кредитов наличными

OR GROUP выводит онлайн-займы в отдельный бренд

Сибиряки стали реже жаловаться на банки

Политика

Новости Новосибирска

Депутаты перетягивают от мэрии влияние на бюджет

«Умное голосование» — приоритеты названы

«Коалиционный отряд» теряет бойцов в Бердске

Аграрный комитет Заксобрания перестал быть безголовым

Импичмент мэру: отозвать нельзя прописать критерии

Недвижимость

Новости Новосибирской области

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Мена для застройщика вместо митинга общественников

Нужен ли госзастройщик «жилья для бедных»?

Рынок краткосрочной аренды в Новосибирске идет на поправку

В центре Новосибирска продали большое административное здание

Технологии

Новости Новосибирска

Созданный в НЭТИ беспилотный смартгрид вышел в промышленную эксплуатацию

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

На форуме «Армия 2021» представили первую отечественную полноформатную тепловизионную камеру

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

Агропром

Новости Новосибирской области

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Транспорт

Новости Новосибирска

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Выбран подрядчик для ремонта дорожного покрытия на Октябрьском мосту

К «маршрутной» проблеме подключились первомайские общественники

Безопасность дорожного движения подорожает

На ОбьГЭСе требуют отставки начальника управления пассажирских перевозок

Медицина

Новости компаний

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

Авто

Авто

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Новости Новосибирска

Директор «Искры» взыскал с клуба избирателей за репутацию

В Новосибирской области проводятся «бездекларационные» камеральные проверки по НДФЛ

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

За автомобильные шторки и каркасные сетки будут наказывать жёстче

Мена для застройщика вместо митинга общественников

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска