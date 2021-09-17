Повестку устойчивого развития приближают к регионам

Суть повестки устойчивого развития, утвержденной ООН в 2015 году, — переход от модели приоритета финансовой прибыли и краткосрочных целей к ресурсосберегающему, справедливому, взаимовыгодному развитию государств, бизнеса, гражданского общества, где на первое место выходит человек и его будущее. Эти темы обсудили участники первой Сибирской региональной конференции, организованной информационно-аналитическим порталом Infopro54 в Новосибирске.

Как отметил модератор пленарной сессии «Цели устойчивого развития — взаимодействие бизнеса, государства и некоммерческого сектора», председатель управляющего совета ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» (Москва) Александр Плакида, предложенная в 1987 году концепция устойчивого развития (УР) была принята государствами как «наше общее будущее». В 2000 году ООН запустила инициативу для бизнеса — Глобальный договор ООН, объединивший ответственный бизнес, который признает необходимость и готов трансформироваться в сторону гармонии текущей экономической деятельности, с окружающей средой и социумом.

— Сейчас к основным участникам реализации концепции УР — бизнеса и государства — добавлю третьего — это общество, люди, мы с вами, — говорит Плакида. — С одной стороны, мы работаем в бизнесе, на государственной службе, но как эта повестка находит отклик у нас, когда мы приходим с работы домой, в нашей культуре? Что нужно делать, чтобы устойчивое развитие стало для людей не хайпом, а частью культуры?

В России Повестка дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года активно продвигается на федеральном уровне. В 2020 году на площадке ООН министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым был представлен первый Добровольный национальный обзор достижения Россией Целей устойчивого развития. По словам директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ (Москва) Натальи Стапран, все национальные цели ведут к достижению одной или более ЦУР. Повестка-2030 — это дорожная карта, которая также позволяет прогнозировать конъюнктуру спроса и предложения на глобальных рынках, потребности в международном сотрудничестве и пробелы в глобальном регулировании.

— Мы презентуем на международных площадках лучшие решения российского бизнеса как ведущие к достижению ЦУР. Под «брендом» ЦУР компании со всего мира сегодня продвигают свои продукты, решения и услуги как способствующие достижению Целей, особенно на развивающихся рынках, — сообщает спикер.

Компании видят в Повестке-2030 и ЦУР фактор конкурентоспособности, работа с организациями системы ООН — это не только вопрос репутации, но и новые возможности для продвижения своей продукции.

— Для налаживания регулярного диалога между государством и бизнесом по тематике устойчивого развития в декабре 2020 года мы создали площадку при Минэкономразвития России — Экспертный совет по устойчивому развитию. На региональном уровне самое главное — активно вовлекать региональные власти в повестку, формировать отчетность на уровне регионов, — говорит эксперт.

Как рассказывает Наталья Стапран, в настоящее время в России есть регионы, вовлеченные в работу по устойчивому развитию на международном уровне:

— Москва входит в число всего девяти городов мира, которые участвуют в программе ОЭСР «Территориальный подход к ЦУР», Татарстан подготовил доклад о достижении ЦУР в республике и успешно презентовал его на нескольких международных площадках. Анализ отраслей, внедряющих повестку УР, показал большие перспективы роста для бизнеса. Мы учимся: некоторые наши компании гораздо дальше ушли в части реализации повестки УР, чем структуры государственной власти.

Наиболее активно мероприятия, включенные в общемировую повестку устойчивого развития, проводят международные компании, работающие на рынке России. У многих из них уже отработаны практики взаимодействия с поставщиками, внедрения технологий ЦУР в производство и бизнес-модели, а также техники привлечения к этой теме сотрудников и общественности. Как отмечает Александр Костиков, директор ко коммуникациям PepsiCo Россия и СНГ (Москва) — генеральный партнер конференции, начав с себя, компания намерена распространить опыт по внедрению принципов устойчивого экологического развития и на своих поставщиков.

— Лет десять назад нас называли странными: свет автоматом выключается, когда люди выходят из переговорной, повсюду стоят контейнеры для использованных батареек, — рассказывает Костиков. — Сейчас подход к этим вопросам меняется повсеместно. А еще лет через пять-десять лет даже будет странно — разве можно относиться по-другому к миру, в котором мы живем. Наша стратегия — это принципы УР компании. Направления нашей стратегии, во-первых, устойчивое земледелие, мы — крупнейший промышленный переработчик картофеля в России. Во-вторых, это устойчивая цепочка поставок. В-третьих, это то, как мы используем свои бренды. Будем стараться привести покупателя к выбору полезной продукции, снижать содержание менее полезных ингредиентов, внедрять УР у поставщиков с помощью цифровых сервисов. Думаю, мы будем флагманом внедрения циркулярной экономики.

Впрочем, и в регионах тема устойчивого развития набирает обороты. Прежде всего при реализации новых проектов. Однако практики ЦУР изучают и компании, которые выходят на международные рынки, а также сотрудничают с крупными корпорациями.

Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов отметил, что трендом последнего времени стало внимание крупных компаний к экологическим вопросам.

— У нас в регионе уже есть позитивные примеры. В июне на Петербургском международном экономическом форуме мы заключили соглашение с компанией PepsiCo. Это первое подобное соглашение в Новосибирской области. Оно так и называется «Ноль отходов на полигон», — приводит примеры Александр Зырянов. — Кроме того, АИР сейчас активно готовит программу по газомоторному топливу. Это важно, поскольку, по оценкам специалистов, 60% загрязняющих веществ в Новосибирске приходятся на автотранспорт. Также с компанией АО «Новосибирсксэнергосбыт» мы строим сейчас заправку для электромобилей у Биотехнопарка. Хотим развивать это направление, так как понимаем, что вся инфраструктура должна появляться опережающими темпами.

Подводя итоги конференции, эксперты и участники отметили, что правила повестки устойчивого развития становятся факторами дипломатии и политики, в том числе в связи с введением трансграничного углеродного налога. Кроме того, они уже напрямую касаются бизнеса — как крупного, который платит этот налог и обязан работать в рамках повестки устойчивого развития, чтобы поддерживать свой ESG-рейтинг, так и для его контрагентов из среднего и малого бизнеса. Компании, что смогут первыми уловить эти веяния, получат конкурентные преимущества и возможность выйти в новые ниши.

— Если вы не начнете меняться сегодня — завтра уже не сможете работать, — уверены эксперты конференции.

Но самое главное — в повестку устойчивого развития и власть, и бизнес должны системно привлекать не только сотрудников, но и общество в целом. Иначе все процессы останутся формальностью.

Партнерами первой Сибирской региональной конференции по устойчивому развитию выступили Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России, ООО «Сибирское стекло», АО «Сибирский Антрацит», ПАО «Магнит», ООО «Экорекс-Металл», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Mars Petcare в России, группа компаний Ingka, Coca-Cola HBC Россия, Salym Petroleum Development N.V.

Информационную и консультационную помощь при ее подготовке оказали ассоциация «Национальная сеть Глобального договора» ООН в России, Министерство экономического развития РФ, «Российское экологическое общество», АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», проектный офис «Стратегии и практики устойчивого развития», «Национальный совет по корпоративному волонтерству», «Школа КСО и устойчивого развития», Общественная палата Новосибирской области, союз «Торгово-промышленная палата Новосибирской области», фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», Новосибирское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Информационными партнерами конференции выступили бизнес-портал «Деловой квартал», телеканал «РБК», радио «Бизнес-ФМ», бизнес-журнал «Статус».