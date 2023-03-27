Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» и Высшая школа бизнеса НГУЭУ запускают новый проект

В марте 2023 года представители Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и Высшей школы бизнеса НГУЭУ запускают проект в сфере дополнительного образования «Компетентный предприниматель», который направлен на популяризацию необходимости профессиональной переподготовки на базе уже полученного высшего образования и использование инновационных методик обучения.

Количество предпринимателей в Новосибирской области, а также качество компетенций постоянно растет и требует профессионального подхода к подготовке специалистов — собственников бизнеса, топ менеджеров, учредителей, а также перспективных работников компаний. Разъяснить, в частности, о необходимости применения новых, инновационных технологий для наиболее быстрого развития компаний, так как рынок стремительно меняется, одна из целей миссии проекта.

Начальник управления дополнительного образования НГУЭУ Эдуард Коложвари:

-Мы очень много сил, времени, внимания и эмоций отдаем бизнес-образованию наших предпринимателей и управленцев. Стараемся применять в обучении только новейшие знания и техники, сотрудничаем с самыми актуальными тренерами и консультантами. Мы создаем пространство совместной работы и дальнейшей дружбы для многих бизнесменов региона, Сибирского федерального округа, да и страны, в целом. Формируем качественно новый слой умных управленцев с четко структурированным мышлением, способных менять мир к лучшему. Уже 18 лет мы успешно обучаем руководителей, предпринимателей, маркетологов, финансистов, HR-специалистов на программах MBA, Президентской программе подготовки управленческих кадров, семинарах и тренингах. Мы объективно являемся лучшей бизнес-школой Сибири, входим в Топ-6 лучших бизнес-школ России в рейтинге mba.su и РБК в 2022 г., обучили более 3 000 выпускников: управленцев, предпринимателей, HR, маркетологов, финансистов, проводим более 40 образовательных, экспертных, деловых мероприятий ежегодно.

Руководитель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов:

— В рамках данного проекта достигнута договоренность о проведении занятий для слушателей Высшей школы бизнеса НГУЭУ членами «ОПОРЫ РОССИИ» на базе площадок обоих организаций, о создании совместного бизнес-клуба по актуальным темам. Со стороны Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», в котором есть 40 профильных комитетов и 650 предпринимателей, есть запрос на передачу практических знаний и опыта предпринимателям Новосибирской области.

Руководитель проекта «Компетентный предприниматель», руководитель комитета по инновациям и цифровой экономке Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша:

— Высшая школа НГУЭУ — это как раз площадка, которая позволит показывать и широко использовать практику внедрения инноваций в технологические и бизнес-процессы, сделать наиболее профессионально. Являясь также слушателем курсов Высшей школы бизнеса НГУЭУ «МВА- эффективный руководитель», «Государственное и муниципальное управление», уверен в эффективности данного проекта.

Линейка курсов бизнес-школы постоянно пополняется. Сегодня в бизнес-школе реализуются 11 образовательных программ MBA

Мaster of business administration (MBA — Стратегический менеджмент)

Mini-MBA

Эффективный руководитель

Эффективное управление (онлайн)

Управление цифровым маркетингом

Управление финансами

Директор по персоналу

Психология в управлении бизнесом

Президентская программа

Президентская программа подготовки управленческих кадров (тип А «Управление компанией и предпринимательство в условиях цифровизации»)

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