Новосибирское озеро Чаны попало в российский топ антистресс-локаций

Природные места для спокойного отдыха все больше привлекают туристов. Специалисты Яндекс Путешествия составили рейтинг лучших локаций России, где можно выплеснуть эмоции и обрести покой. Одним из таких уникальных мест стало озеро Чаны в Новосибирской области.

— Самый большой водоем Западной Сибири считается памятником природы. Здесь туристы любят рыбачить, отдыхать в палатках и местных турбазах. Вообще Чаны — это система трех водоемов: Большие Чаны, Малые Чаны и Яркуль. Сейчас здесь насчитывается около 70 островов, на которых природа сохранилась в своем первозданном виде. Туристы ощущают себя в этом месте неотъемлемой частью природы и большую часть времени проводят в наблюдениях за растениями и животными, — рассказали эксперты онлайн-сервиса.

Основное питание в Малые Чаны поступает через реку Чулым, а также посредством дождей и снега. Узкой протокой Малые Чаны соединяется с более крупным и более солёным озером Большие Чаны, в которое и отдаёт свои воды. История этого сибирского водоема началась почти 13 тысяч лет назад. Вытянутое с востока-северо-востока на запад-юго-запад, к ноябрю оно полностью покрывается льдом. Ближе к маю водная гладь вновь вскрывается, а к середине июля прогревается до вполне комфортных для купания + 24°С.

Чаны притягивает к себе не только любителей спокойного отдыха, но и рыбаков. В его водах обитают рыбы аборигенных (плотва, окунь, язь, щука, сибирский елец, верховка, озёрный гольян, сибирский пескарь, обыкновенный карась) и акклиматизированных (восточный лещ, серебряный карась, сазан и судак) видов. А еще здесь много мест предотлётных скоплений речных и нырковых уток, чаек и куликов.

Ранее министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин отметил, что озеро Чаны имеет живописные виды и играет важную роль в миграции водоплавающих птиц, во время перелетов здесь скапливаются более 200 видов птиц, многие из которых внесены в Красную книгу.