ФАС направила производителям упаковки для продуктов запросы о ценообразовании

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям упаковки для продуктов питания, для анализа данных о производстве, реализации продукции, ее себестоимости, а также подробные пояснения относительно ценообразования.

— Ведомство проанализирует полученную информацию и оценит влияние стоимости упаковки на стоимость продукции для конечного потребителя, — уточнили в ФАС.

Запросы отправлены производителям картонной упаковки для куриных яиц и поваренной соли, комбинированной упаковки для молочной продукции, пищевой и кашированной фольги, гофрокартона, а также жиростойкой пищевой бумаги.

В Службе добавили, что в случае выявления нарушений законодательства, будут приняты меры реагирования.

Список организаций, которым направлены запросы в ФАС не уточнили.

Напомним, в сентябре 2024 года ведомство запросило у производителей молочной продукции, информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока. Кроме того, был проведен анализ обоснованности оптовых и розничных цен на социально значимые продукты в крупнейших торговых сетях.

На основе анализа, ФАС подготовила поправки в постановление правительства РФ №662, направленные на стабилизацию цен. Было предложено предоставить регионам временные полномочия по заключению с хозяйствующими субъектами соглашений о стабилизации цен на любые продовольственные и непродовольственные товары.

В конце 2024 года в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области сообщили о подписании соглашения по стабилизации цен с крупнейшим предприятием по производству сливочного масла в регионе. Оно действовало до 1 января 2025 года. В начале года соглашение было продлено до апреля.

Также в 2024 году декабре крупные торговые сети региона добровольно согласились заморозить рост цен на продукты первой необходимости.

Ранее редакция сообщала, что компании, участвующие в госзакупках в Новосибирске, заподозрили в сговоре. Общий ущерб от создания картеля составляет более миллиарда рублей.