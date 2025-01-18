ФАС направила производителям упаковки для продуктов запросы о ценообразовании

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям упаковки для продуктов питания, для анализа данных о производстве, реализации продукции, ее себестоимости, а также подробные пояснения относительно ценообразования.
— Ведомство проанализирует полученную информацию и оценит влияние стоимости упаковки на стоимость продукции для конечного потребителя, — уточнили в ФАС.
Запросы отправлены производителям картонной упаковки для куриных яиц и поваренной соли, комбинированной упаковки для молочной продукции, пищевой и кашированной фольги, гофрокартона, а также жиростойкой пищевой бумаги.
В Службе добавили, что в случае выявления нарушений законодательства, будут приняты меры реагирования.
Список организаций, которым направлены запросы в ФАС не уточнили.
Напомним, в сентябре 2024 года ведомство запросило у производителей молочной продукции, информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока. Кроме того, был проведен анализ обоснованности оптовых и розничных цен на социально значимые продукты в крупнейших торговых сетях.
На основе анализа, ФАС подготовила поправки в постановление правительства РФ №662, направленные на стабилизацию цен. Было предложено предоставить регионам временные полномочия по заключению с хозяйствующими субъектами соглашений о стабилизации цен на любые продовольственные и непродовольственные товары.
В конце 2024 года в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области сообщили о подписании соглашения по стабилизации цен с крупнейшим предприятием по производству сливочного масла в регионе. Оно действовало до 1 января 2025 года. В начале года соглашение было продлено до апреля.
Также в 2024 году декабре крупные торговые сети региона добровольно согласились заморозить рост цен на продукты первой необходимости.
Ранее редакция сообщала, что компании, участвующие в госзакупках в Новосибирске, заподозрили в сговоре. Общий ущерб от создания картеля составляет более миллиарда рублей.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru