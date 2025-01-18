После отмены сетевой поездки число «зайцев» в Новосибирске осталось прежним

С 1 января в Новосибирской области сменился транспортный оператор. Использовавшиеся ранее для оплаты проезда без льгот единые транспортные карты (ЕТК) с нового года перестали действовать, а на смену им пришла карта «Тройка».

Однако сетевая поездка, благодаря которой раньше можно было бесплатно или с приличной скидкой пересесть на другой вид общественного транспорта в течение часа, начнёт работать только с 7 февраля.

Такая проволочка огорчает новосибирцев: жители отдалённых районов, которые активно пользовались сетевой поездкой, теперь вынуждены экономить. Ведь смена карт совпала с увеличением стоимости проезда с 35 до 40 рублей. Как говорят сами сибиряки, платить 40 рублей за пару остановок жалко. Чтобы сэкономить бюджет, горожане добираются пешком.

Отметим, что число пассажиров, не оплачивающих проезд, называемые в простонародье зайцами, несмотря на отмену сетевой поездки, не изменилось.

— Число пассажиров, оплачивающих проезд, не сократилось. Наблюдаются отдельные случаи невозможности оплаты из-за сбоев оборудования, — пояснили VN.ru в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Напомним, переход с транспортной карты «Золотая корона» на «СберТройку» в Новосибирске начался в декабре 2024 года и прошёл очень болезненно. В конце прошлого года уже невозможно было пополнить транспортные карты онлайн, социальные карты и карты школьника перестали работать, в итоге этим категориям граждан за проезд пришлось переплачивать, так как они ездили не по льготной, а по полной цене. Получить новые карты можно было только отстояв огромные очереди. Деньги, перечисленные через онлайн, на карты школьника не попадали. После новогодних каникул проблемы продолжились. 9 января в метро случился настоящий коллапс, так как карты не срабатывали на турникетах.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 января 2025 года стоимость проезда в электричках Новосибирской области выросла на 9-18%, а до большинства станций — на 11-14%. Таким образом, минимальная стоимость проезда в пределах 1 и 2 тарифной зоны (до 15 км) подорожала на пять рублей и составила 40 рублей.