Оборонка и обрабатывающие производства стали драйверами развития Новосибирска

С какими результатами Новосибирская область заканчивает 2024 год проанализировала редакция Infopro54, опираясь на информацию профильных отраслевых министерств правительства региона.

Вопреки санкциям

Ключевым экономическим итогом развития Новосибирской области в 2024 году является рост ВРП до 2,4 трлн рублей. Физический прирост в сопоставимых ценах 2023 года составил 3,4%, что выше среднероссийского показателя. Это подчеркнул во время традиционной годовой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Положительный вклад в прирост ВРП оказал рост промышленного производства ― темпы выше среднего. Безусловно, на индекс промпроизводства давит снижение добычи полезных ископаемых из-за проблем с вывозом угля из Сибири. Однако за 10 месяцев 2024 года рост промпроизводства составил 103,7% (показатель по Сибирскому федеральному округу — 101,2%), — отметил Андрей Травников.

По данным областного Минпрома, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за 10 месяцев 2024 года составил 1 071,5 млрд рублей (113,7% к уровню аналогичного периода 2023-го).

Главным драйвером роста промпроизводства региона являются обрабатывающие производства (более 85% отгруженных товаров, работ, услуг в промышленности). За 10 месяцев текущего года в данном виде деятельности индекс производства составил 108,7% к аналогичному показателю 2023 года (среднероссийский показатель — 108,1%, по Сибирскому федеральному округу — 102,9%).

— Новосибирская область является лидером в Сибирском федеральном округе по росту производства именно в этом значимом секторе промышленности, где решаются задачи по укреплению технологического суверенитета Российской Федерации, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

По словам губернатора, большое влияние на рост индекса промпроизводства оказали ситуация на предприятиях отрасли ОПК и сферы, актуальные для импортозамещения, — уже три года они максимально загружены. Объем производства на предприятиях вырос кратно, а на некоторых ― в шесть раз. Причем большинство предприятий, несмотря на рост ключевой ставки, не сворачивают планы по развитию.

— Пока объем инвестиций, запланированный в инвестпроекты 2024-го, не корректируется. Мы ожидаем, что по итогам года объем вложений в основные средства области превысит 400 млрд рублей, — сообщил глава региона.

В структуре инвестиций наибольший прирост наблюдается в отраслях «Транспортировка и хранение» (26,4 млрд руб. в 2023 году, 37,0 млрд руб. в 2024 году, или рост в 1,4 раз), «Обрабатывающие производства» (20,5 млрд руб. в 2023 году, 29,4 млрд руб. в 2024 году, или рост в 1,43 раза). Инвестиции в нефинансовые активы организаций составили 21,1 млрд. Наиболее крупными инвестпроектами, завершившими реализацию в 2024 году, стали проекты Промышленно-логистического парка: Центр обработки данных «Кей Поинт» (планируемый объем инвестиций в строительство двух очередей более 2,5 млрд рублей) и II очередь Транспортно-логистического центра «Сибирский» ООО «НТТ» (планируемый объем инвестиций в строительство трех очередей более 18,5 млрд рублей). По данным министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, в 2025 году запланирован запуск четырех крупных инвестпроектов с совокупным объемом инвестиций 34 млрд рублей: ООО «Маслов», ООО «Новосибирский транспортный терминал», логистический проект Wildberries и центр обработки данных «Сибирь» компании «Альфа-Финанс» (ГК «АльфаКом»). Также в 2025 году продолжится реконструкция элеваторного комплекса в Купино, строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров Сектор «А» Логопарка «ПФО Север», строительство завода по производству бытовой техники «Миарит», разработка разреза «Богатырь». В 2025 году запланировано начало реализации масштабных инвестпроектов, среди них — реконструкция «Чикской птицефабрики», создание складского комплекса Регионального распределительного центра «Армада-Парк», производственно-логистический комплекс «Мочище» для оператора 3PL услуг и кондитерской фабрики и другие. В 2026 году ожидается запуск производственно-логистического комплекса ООО «Патриот НСК» (входит ГК «Патриот») — объем инвестиций 10 млрд рублей. Из крупнейших проектов, которые строятся с помощью бюджетных средств, в 2025 году планируется запуск СКИФ.

При этом все сферы экономики региона в 2024 году продолжает лихорадить из-за серьезного дефицита кадров. Это еще один ключевой тренд 2024 года. С 2023-го только на предприятия ОПК были привлечены дополнительно 21312 работников, из них 8069 — в этом году.

Под знаком КРТ

По линии Минстроя ключевой результат 2024 года — запуск в полную силу механизма комплексного развития территорий (КРТ). Сегодня в регионе определена 31 территория, подлежащая комплексному развитию. Общая площадь — 761,5 га, на которых планируется построить 5,7 млн кв. м жилья. При этом расселению подлежит жилой фонд площадью 154,5 тысячи кв. м. В данный момент реализуются проекты КРТ на 19 площадках — не только в границах Новосибирска, но и в районах области, в частности в Искитимском.

К наиболее крупным проектам относятся микрорайон Клюквенный, «СмартСити-Новосибирск» и «Устье реки Ини».

— Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики Новосибирской области, и сегодня он показывает положительную динамику развития. В первую очередь это касается жилищного строительства. Ввод жилья до конца года превысит 2,5 млн кв. м. при плановых показателях 2,154 млн. Последние месяцы ― традиционно самые активные по сдаче жилых домов, поэтому нет сомнений, что мы справимся с поставленной задачей, несмотря на усложнившиеся экономические условия, — отметил министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

На пресс-конференции, прогнозируя итоги ввода жилья в регионе, Андрей Травников признал, что рекорда 2023-го область не повторит.

— В прошлом году мы сдали 3,1 млн кв. м жилья. В этом году такую цель не ставили. Думаю, что результатом 2024-го будет ввод в эксплуатацию более 2,5 млн кв. м новостроек. Это станет самым большим результатом по СФО и Зауралью, — уверен Травников.

Отметим, что сильное влияние на строительный рынок в 2024 году оказали отмена льготной ипотеки и рост ключевой ставки.

Кроме того, в Минстрое подчеркивают, что регион участвует в различных федеральных программах и национальных проектах, реализует региональные программы. В 2024 году на разных этапах строительства — от проектирования до возведения — находятся более 100 объектов.

— Работа будет продолжена в ближайшие три года. В этот период планируется ввод в эксплуатацию 130 объектов: от крупных поликлиник и школ до небольших, но крайне нужных жителям фельдшерско-акушерских пунктов, — подчеркнул Дмитрий Богомолов.

В 2025 году в регионе ожидается активное строительство в микрорайоне Клюквенный, а также старт продаж участков в «СмартСити» и «Устье реки Ини». Кроме того, в следующем году область рассчитывает закрыть вопрос с долгостроями . В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025-м запланировано благоустроить более 160 общественных пространств и придомовых территорий. На эти цели за счет средств всех уровней бюджета будут направлены около 2 млрд рублей.

Сложный год

Для АПК региона ключевой итог 2024 года ― очередные сложности, связанные с погодными условиями. Если в 2023-м урожай пострадал от засухи, то в этом году — от переувлажнения.

— Рекорда 2022 года, когда мы собрали более 3,5 млн тонн зерна, добиться не получилось. Итог 2024 года — 2,560 млн тонн. На мой взгляд, с учетом крайне сложных климатических условий результат неплохой, так как мы полностью закрываем свои потребности и можем реализовать часть урожая за пределы области, — отметил Андрей Травников.

Больше сложностей, по его словам, сегодня аграриям доставляет качество урожая, которое оказывает серьезное влияние на цены.

К трендам в отрасли глава региона отнес рост интереса сельхозпроизводителей к техническим культурам, в том числе масличным, имеющим большой экспортный потенциал. По итогам сезона в области собраны 490 тысяч тонн технических культур. Это на 42% больше, чем в 2023 году.

Более негативным фактором для АПК можно назвать ускорение темпов сокращения поголовья крупного рогатого скота. Всего за девять месяцев численность коров в регионе уменьшилась на 9246 голов. Как отмечали участники V Съезда Сибирского союза производителей и переработчиков молока, сокращение поголовья происходит в основном в небольших крестьянско-фермерских хозяйствах. То есть для фермеров животноводство становится невыгодным.

Однако в целом объем производства валовой продукции аграрного сектора региона в хозяйствах всех категорий в 2024 году составит 143,2 млрд рублей с индексом производства 100,9% к уровню 2023-го. При этом доля прибыльных предприятий в общем числе сельскохозяйственных организаций области в этом году оценивается на уровне 73,6%, а их ожидаемая прибыль — 11,5 млрд рублей, что на 51,6% выше уровня 2023-го.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов отметил, что в 2024 году на территории Новосибирской области реализованы два крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 1,37 млрд рублей. Один из них — АО «Толмачевский молочный завод», запустивший свое производство весной. В активной стадии реализации еще 13 крупных инвестпроектов общей стоимостью более 40 млрд рублей.

Из ключевых проектов в сфере АПК в 2025 году — запуск производство ООО «Маслов».

Благодаря федеральной поддержке

В 2024 году Новосибирской области удалось реализовать все намеченные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планы. Кроме того, в конце года на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве представители региона обсудили развитие опорной дорожной сети, а также реализацию важных для области объектов с федеральным правительством. Это продолжение строительства Восточного обхода, расширение до четырех полос Р-256 «Чуйский тракт», западный въезд в город — Омский тракт, дорога Р-254 «Иртыш», ее расширение до четырех-шести полос, перспективные проекты — Южный транзит и возможность участия Федерального агентства в его реализации. По ряду проектов уже запланировано финансирование (Чуйский тракт, Восточный обход), либо идет проработка включения проекта в федеральные программы (ВПП в Толмачево).

— Это все те проекты, которые необходимы для стратегического развития Новосибирска как крупнейшего транспортного узла за Уралом, — подчеркивает Андрей Травников.

В 2025 году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» регион должен получить дополнительные лимиты на дороги и уличную сеть.

К итогам года в транспортной отрасли можно отнести завершение трехлетней программы обновления общественного транспорта. В Новосибирск поставлены 258 троллейбусов с автономным ходом, 170 единиц пришли в 2024 году.

— Новый транспорт зарекомендовал себя как удобное решение в условиях города: вместе с обновлением транспорта прошла модернизация действующих маршрутов. Новыми машинами «Горожанин» укомплектованы 11 из 14 городских троллейбусных маршрутов, десять из них получили продление в такие густонаселенные микрорайоны, как Снегири, Родники, Плющихинский, Стрижи, жилые массивы Новомарусино, Дивногорский, Южно-Чемской и на улице Выборной. По итогам десяти месяцев 2024 года подключение крупных жилмассивов привело к увеличению пассажиропотока на 20% по сравнению с прошлым годом, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Кроме того, в городе идет модернизация трамваев: обновлены 52 вагона, 20 поставлены в 2024 году. По нацпроекту в лизинг приобретены 206 автобусов для сельских территорий. Транспортные средства распределили между 32 муниципалитетами.

Осенью отыграны торги на приобретение пяти пятивагонных составов для новосибирского метро. Кроме того, появились перспективы по развитию метрополитена ― продление Дзержинской ветки.

В целом по региону, по данным Минтранса, за три квартала 2024 года всеми видами транспорта были перевезены 320,8 млн пассажиров. Водным транспортом воспользовались 20,2 тысячи пассажиров, наземным автобусным и электротранспортом — 232,6 млн, железнодорожными перевозками — 18,2 млн, новосибирским метро — 63 млн, авиатранспортом — 7 млн.

Новый мэр и муниципальные округа

К ключевым изменениям 2024 года глава региона также отнес реформу системы органов муниципального самоуправления в регионе. На базе трех районов — Карасукского, Маслянинского и Татарского — были созданы три муниципальных округа.

Кроме того, в 2024 году были отменены прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. В мае к работе приступил выбранный горсоветом новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.