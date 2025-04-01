Карантин из-за бешенства ввели в деревне под Новосибирском

В деревне Горевка, расположенной на территории Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, был введён карантин из-за бешенства. Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором региона 31 марта, было опубликовано на сайте правительства.

С 31 марта по 29 мая текущего года в населённом пункте действуют ограничения. Согласно распоряжению, причиной введения таких мер стало выявление очага бешенства в личном подсобном хозяйстве местного фермера.

В документе говорится о том, что на территории вводятся ограничения, среди которых запрет на лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, а также на перемещение и снятие шкур с восприимчивых животных. Кроме того, на территории запрещается проведение ярмарок с большим скоплением животных.

Ситуация находится на контроле Управления ветеринарии Новосибирской области и регионального Министерства сельского хозяйства.

Стоит отметить, что в селе Новолокти Гилевского сельсовета и в поселке Советский также был объявлен карантин. До этого ограничительные меры действовали в феврале — в четырех населенных пунктах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области диких животных привьют от бешенства. На эти цели из федерального бюджета выделено 6,5 млн рублей.