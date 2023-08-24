Под Тверью потерпел крушение самолет лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

По официальным данным Росавиации РФ, в среду вечером под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого, согласно списку пассажиров, находился Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Об этом сообщается в телеграмм-канале ведомства.

По предварительным данным, никто не выжил, однако, официального подтверждения гибели основателя «Вагнера» до сих пор не было.

На сегодняшний день известно, что воздушное судно принадлежало компании «МНТ- Аэро», отвечающей за бизнес-перевозки. Самолет, в свою очередь, имел разрешение на полет и совершал рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

При этом о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе вечером уже в среду сообщил близкий к руководству ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone.

— Герой России, настоящий патриот своей Родины — Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим! — говорится в сообщении.

В интернете завирусилось видео очевидцев катастрофы, на котором отчетливо видно, как самолет развалился в воздухе. На записи зафиксировано падение отдельных обломков. Бизнес-джет снижался по крутой нисходящей спирали, пока не врезался в землю почти под прямым углом. На других видео можно наблюдать пожар на месте падения самолета, его обломки и тела погибших.

По словам очевидцев, которые опубликовали видео, сообщают, что слышали два взрыва. Embraer рухнул в районе Бологого в полутора километрах от деревни Куженкино.

В настоящее время силами Росавиации создана специальная комиссия по расследованию катастрофы.

ГСУ СК РФ возбудило дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) — стандартная процедура после любой авиакатастрофы.