Рекламодателям

Новосибирское радио заподозрили в размещении слишком большого объема рекламы

  • 11/07/2022, 15:05
новости Новосибирска
В компании объяснили, что нарушение возникло из-за программного и технического сбоя.

Новосибирское УФАС России признало рекламораспространителя ООО «ГПМ Радио» нарушившим рекламное законодательство. Продолжительность рекламы в эфире Радио Шансон-Новосибирск была больше 20% времени вещания в течение суток. Дело было возбуждено по материалам планового систематического наблюдения со стороны Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу, сообщила пресс-служба УФАС.

Как пояснили в ООО «ГПМ Радио», в результате плохих погодных условий и программного сбоя 21 и 23 января 2022 года программа радиоканала не вошла в местный объем вещания. Это повлекло за собой уменьшение объема местного вещания и на фоне его увеличение соотношения объема рекламы. Проблема была оперативно устранена после ее обнаружения уже 24 января 2022 года.

Изначально рекламораспространителем выступал владелец лицензии на вещание ООО «107,7 FM – Новосибирск». После реорганизации, 4 мая 2022 года, общество присоединилось к ООО «ГПМ Радио».

Согласно ч.2 ст.15 ФЗ «О рекламе», в радиопрограммах, не зарегистрированных в качестве средств массовой информации и специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в течение суток

 

Ранее редакция сообщала, что у новосибирского бизнеса вырос спрос на умную рекламу. 

Фото pixabay —Tumisu

953

Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : СМИ реклама бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Партия пенсионеров хочет увеличить представительство в Заксобрании

Пока довыборы по округу №4 привлекают кандидатов больше, чем по округу №10.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Руководство горсовета «сдает» коллегу полиции

Пока речь идет о возможном административном деле.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В областном центре будут доводить до ума инфраструктуру для городской электрички

Источник финансирования этих работ в областном Минтрансе пока не называют.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Эксперты не ожидают массового выхода на рынок труда сотрудников иностранных компаний

Но по ряду регионов России эти решения могут ударить достаточно сильно.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости бизнеса

«Куликовский»: не закрываемся и не продаемся!

Все материалы
Лента новостей

МегаФон запускает коммерческий Центр информационной безопасности

11/07/2022, 18:03

Партия пенсионеров хочет увеличить представительство в Заксобрании

11/07/2022, 17:07

Руководство горсовета «сдает» коллегу полиции

11/07/2022, 16:27

Новосибирская область станет одной из площадок форума «Армия-2022»

11/07/2022, 16:11
Популярное

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Новосибирский депутат Мочалин требует запретить ЛГБТ-литературу

08/07/2022, 11:45

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Клиенты Банка «Левобережный» могут получить подтверждение выдачи банковской гарантии онлайн

11/07/2022, 17:53

Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза

11/07/2022, 15:43

Банк Уралсиб возобновил рефинансирование ипотечных кредитов

11/07/2022, 14:42
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска