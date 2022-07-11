Новосибирское радио заподозрили в размещении слишком большого объема рекламы

Новосибирское УФАС России признало рекламораспространителя ООО «ГПМ Радио» нарушившим рекламное законодательство. Продолжительность рекламы в эфире Радио Шансон-Новосибирск была больше 20% времени вещания в течение суток. Дело было возбуждено по материалам планового систематического наблюдения со стороны Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу, сообщила пресс-служба УФАС.

Как пояснили в ООО «ГПМ Радио», в результате плохих погодных условий и программного сбоя 21 и 23 января 2022 года программа радиоканала не вошла в местный объем вещания. Это повлекло за собой уменьшение объема местного вещания и на фоне его увеличение соотношения объема рекламы. Проблема была оперативно устранена после ее обнаружения уже 24 января 2022 года.

Изначально рекламораспространителем выступал владелец лицензии на вещание ООО «107,7 FM – Новосибирск». После реорганизации, 4 мая 2022 года, общество присоединилось к ООО «ГПМ Радио».

Согласно ч.2 ст.15 ФЗ «О рекламе», в радиопрограммах, не зарегистрированных в качестве средств массовой информации и специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в течение суток

Ранее редакция сообщала, что у новосибирского бизнеса вырос спрос на умную рекламу.