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У новосибирского бизнеса вырос спрос на умную рекламу

  • 06/07/2022, 10:14
новости Новосибирска
В ТОП-3 бизнес-задач, которые предприниматели решают с помощью digital-рекламы, лидирует удержание постоянных клиентов.

МТС сообщает о росте использования новосибирским бизнесом умной рекламы. Так, с начала 2022 года зафиксировано двукратное увеличение спроса на таргетированную рекламу и SMS-рассылки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот инструмент продвижения в Новосибирске особенно популярен у малого и среднего бизнеса.

В условиях новых экономических реалий, SMS-рассылки стали на треть чаще использовать торговые центры, фитнес-клубы, аптеки, цветочные салоны и агентства недвижимости, сообщила пресс-служба телеком-оператора.

Среди ТОП-3 бизнес-задач, которые предприниматели решают с помощью digital-рекламы, лидирует удержание постоянных клиентов. Такие рассылки-информирования занимают 55% от общего числа информационных кампаний. Вторая по важности задача — привлечение новых клиентов. Для прицельной коммуникации с потенциальным потребителем 30% компаний заказывают SMS-рассылки с геотаргетингом, чтобы объявить об акциях и сезонных распродажах. И, наконец, такой канал, как рассылки используют для оперативных коммуникаций с сотрудниками (около 15% обращений): опросы, обратная связь, уведомление о новых событиях и формирование статистики по рассылкам.

— Сегодня бизнес предпочитает самостоятельно настраивать информационную кампанию, выбирая актуальную целевую аудиторию, чтобы сохранить базу или привлечь новых клиентов. Поэтому целевые рассылки так востребованы у многочисленных ТРЦ Новосибирска — в связи с закрытием отдельных магазинов и оттоком покупателей. Высокую эффективность обеспечивает наша Big Data — она позволяет выделить точный сегмент аудитории, которая заинтересуется вашим сообщением, — пояснила директор по работе с бизнес-рынком МТС в Новосибирской области Елена Ватуля.

Сервис «МТС Маркетолог» работает на основе big data МТС и позволяет точечно настраивать рекламные кампании, выбирая получателей информационного сообщения по нескольким десяткам критериев, включая пол, возраст, геолокацию и основные потребительские привычки. Для настройки и запуска кампаний не требуется привлеченный специалист, все операции осуществляются через личный кабинет самим рекламодателем.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о трендах на рынке рекламы и маркетинга

Фото pixabay — geralt

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Рубрики : Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Новосибирск

Теги : телеком реклама бизнес


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