Утверждена Стратегия устойчивого развития банка ВТБ на 2022 – 2025 годы

Она включает пять ключевых направлений работы для достижения целей устойчивого развития ВТБ, отражающих значимые для окружающей среды, общества и бизнеса аспекты деятельности банка.

«ВТБ не просто системообразующий банк, обеспечивающий стабильность финансовой системы России. ВТБ – традиционно надежный партнер в обеспечения устойчивого развития страны. Общество, бизнес и власть могут эффективно ответить на глобальные вызовы только консолидировано. Банки всегда были проводниками новых решений, инструментов и подходов в бизнесе, и сегодня ВТБ подтверждает приверженность нашим общим целям: созданию комфортной среды для жизни в России, достойных условий труда и успешного предпринимательства, развитию благополучия жителей нашей страны», — сказал председатель Наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко. «Открытое взаимовыгодное партнерство всегда было основой философии ВТБ в ведении бизнеса. Мы считаем, что достижение целей устойчивого развития возможно лишь в условиях такого партнерства, и этот принцип заложен в основу нашей стратегии в данном направлении. Её реализация создаст долгосрочную ценность и взаимовыгодный эффект для всех партнеров Группы, повысит степень лояльности клиентов и работников банка и тем самым будет напрямую влиять на рыночную стоимость наших акций и инвестиционную привлекательность банка», — сказал президент – председатель правления ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

Ключевыми направлениями работы ВТБ для достижения целей устойчивого развития, согласно стратегии, признаны пять приоритетов.

Создание финансовых возможностей для повышения качества жизни. Для ВТБ социальный фактор в повестке устойчивого развития – ключевой. Банк первым реализовал программы прямой поддержки семей с детьми и пенсионеров, обеспечил бесплатную защиту средств пенсионеров от мошеннических действий, реализовал уникальные решения, которые позволили объединить федеральные, региональные и банковские программы по льготной ипотеке в одном окне, а для Дальнего Востока предложить ипотеку по ставке 0,1%. В этом направлении ВТБ намерен сохранять лидирующую позицию на рынке, развивать социальную поддержку клиентов, содействовать улучшению их финансового здоровья и благополучия, развивать практики социально ответственного кредитования, создавать возможности для участия клиентов в социальных и экологических инициативах, повышать доступность жилья, развивая ипотечные инструменты. ВТБ планирует занять устойчивые лидирующие позиции по уровню доступности, инклюзивности и лояльности.

Вклад в устойчивое развитие экономики. В ВТБ создан центр экспертизы и консультирования клиентов по вопросам устойчивого развития, активно развиваются решения для привлечения финансирования, работы на углеродных рынках, ответственного и зеленого инвестирования. Важным аспектом является дальнейшее расширение возможностей и программ поддержки для развития малого бизнеса и предпринимательства.

Содействие социальному развитию регионов присутствия. ВТБ намерен продолжить и расширить благотворительные, спонсорские и партнерские программы по поддержке медицины, спорта, культуры, экологии и образования в регионах присутствия банка. Совместно с партнерами ВТБ реализует крупные образовательные проекты для формирование кадрового потенциала финансового сектора в сфере управления, цифровизации, анализа данных и риск-менеджмента.

Благоприятный рабочий климат и поддержка в реализации человеческого потенциала. Банк ставит перед собой цель дальнейшего совершенствования компетенций своих сотрудников, их профессиональное развитие и повышение вовлеченности, распространение и совершенствование инструментов well-being.

Устойчивое развитие банка. Это направление включает интеграцию ESG-факторов в систему корпоративного управления и систему интегрированного управления рисками (регулярное стресс-тестирование с учетом ESG-факторов с 2022 года и распространение ESG-скоринга на весь портфель с 2023 года), построение практики ответственной закупочной деятельности (установление ESG-критериев для 100 % закупок с 2023 года), а также Инвестиции в экологические бизнес проекты и снижение экологического воздействия на окружающую среду. Банк ставим перед собой задачу достигнуть углеродной нейтральности собственных операций к 2030 году.