Новосибирское УФАС уличило региональный сосудистый центр в нарушении при закупке медизделий

Управление федеральной антимонопольной службы нашло нарушения при проведение электронного аукциона на поставку медицинских изделий для регионального сосудистого центра. Жалобу на неправомерные действия ГБУЗ НСО «ГКБ №1» подало ООО «Вигьяна».

В обращении указывалось, что заказчик заключил дополнительное соглашение к контракту и изменил цену за единицу товара по 24 позициям из 29 спецификации.

— ГБУЗ НСО «ГКБ №1» в письменных пояснениях сообщило, что при размещении в ЕИС проекта контракта произошёл технический сбой, в результате которого в спецификации была отражена неверная информация относительно цены за единицу товара по 1-14, 18-27 позициям. В связи с этим заказчиком и поставщиком было принято решение о заключении дополнительного соглашения, — рассказали в УФАС.

Комиссия ведомства установила, что поставка товара в рамках исполнения контракта осуществлялась после заключения дополнительного соглашения. При этом, доказательства того, что при заключении контракта возник технический сбой заказчик не предоставил.

— Таким образом, заказчиком нарушены положения Закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку медицинских изделий для регионального сосудистого центра, — констатировали в УФАС.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Новосибирского УФАС России для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении виновных лиц.

Ранее редакция сообщала, что количество дел о нарушении сроков исполнения гособоронзаказа сократилось в Новосибирске. 2023 году управление ФАС по Новосибирской области возбудило 380 административных дел за нарушение сроков производства продукции. Это на 22% меньше, чем в 2022 году.