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Новосибирское УФАС уличило региональный сосудистый центр в нарушении при закупке медизделий

  • 05/06/2024, 18:27
Автор: Оксана Мочалова
УФАС уличило региональный сосудистый центр в нарушении при закупке медизделий
«ГКБ №1» заключила допсоглашение к контракту и изменил цену за единицу товара по 24 позициям из 29 спецификации.

Управление федеральной антимонопольной службы нашло нарушения при проведение электронного аукциона на поставку медицинских изделий для регионального сосудистого центра. Жалобу на неправомерные действия ГБУЗ НСО «ГКБ №1» подало ООО «Вигьяна».

В обращении указывалось, что заказчик заключил дополнительное соглашение к контракту и изменил цену за единицу товара по 24 позициям из 29 спецификации.

— ГБУЗ НСО «ГКБ №1» в письменных пояснениях сообщило, что при размещении в ЕИС проекта контракта произошёл технический сбой, в результате которого в спецификации была отражена неверная информация относительно цены за единицу товара по 1-14, 18-27 позициям. В связи с этим заказчиком и поставщиком было принято решение о заключении дополнительного соглашения, — рассказали в УФАС.

Комиссия ведомства установила, что поставка товара в рамках исполнения контракта осуществлялась после заключения дополнительного соглашения. При этом, доказательства того, что при заключении контракта возник технический сбой заказчик не предоставил.

— Таким образом, заказчиком нарушены положения Закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку медицинских изделий для регионального сосудистого центра, — констатировали в УФАС.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Новосибирского УФАС России для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении виновных лиц.

Ранее редакция сообщала, что количество дел о нарушении сроков исполнения гособоронзаказа сократилось в Новосибирске.  2023 году управление ФАС по Новосибирской области возбудило 380 административных дел за нарушение сроков производства продукции. Это на 22% меньше, чем в 2022 году.

Источник фото: сайт Федеральной антимонопольной службы, автор- пресс-служба

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : УФАС торги


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