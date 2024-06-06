Министр Новосибирской области Евгений Лещенко уходит в отставку

Глава Минсельхоза Новосибирской области Евгений Лещенко уходит в отставку. По информации источника Infopro54, он написал заявление об уходе. На вечер 5 мая губернатор его еще не подписал. По словам источника редакции сейчас Лещенко находится на больничном. В комментарии НГС министр сообщил, что уходит по состоянию здоровья, а также отметил, что решение о новом месте работы еще не принято.

Источник редакции не исключил, что на место Лещенко придет его первый заместитель — Андрей Шинделов.

Напомним, Евгений Лещенко пришел в Минсельхоз в 2016 году на должность заместителя министра — начальника управления отраслевой технологической политики. В 2018 году был назначен министром после ухода по собственному желанию Василия Пронькина. Вначале Лещенко работал в статусе и.о., осенью 2018 года стал главой министерства. В 2021 году Лещенко также был назначен зампредседателя правительства региона.

Ранее редакция сообщала, что из-за засухи в 2023 году аграрии региона собрали на 1 млн тонн зерна меньше, чем годом ранее. В этом году в правительстве области задумались о необходимости введения ЧС из-за дождей и заявили об отставании темпов посевной.