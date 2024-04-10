Количество дел о нарушении сроков исполнения гособоронзаказа сократилось в Новосибирске

При проверке соблюдения исполнения гособоронзаказа в 2023 году управление ФАС по Новосибирской области возбудило 380 административных дел за нарушение сроков производства продукции. Это на 22% меньше, чем в 2022 году.

— Сейчас предприятия ОПК серьезно загружены работой, у них есть финансы, есть возможность быстро закупать ресурсы, привлекать партнёров, поэтому заказы исполняются более оперативно, — пояснил руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев.

По его словам, УФАС старается не мешать предприятиям ОПК в работе.

— Мы стараемся, чтобы не было злоупотреблений при исполнении гособоронзаказа, так как чем объективнее цена, тем больше продукции могут произвести предприятия для решения задач, поставленных руководством страны, — добавил Сухоплюев.

В январе 2024 года замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка отказался комментировать ситуацию с объемом производства на оборонных предприятиях, работающих в регионе, но отметил «своевременное выполнение гособоронзаказа».

По данным Минтруда и соцразвития Новосибирской области, в 2023 году на предприятия оборонно-промышленного комплекса региона были трудоустроены 13 тысяч человек. Средняя потребность в работниках в отрасли в 2023 году варьировалась на уровне 1,5-2 тысяч человек в моменте.

На днях «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщила о том, что Новосибирский авиазавод отправил партию бомбардировщиков заказа 2024 года на СВО.

Ранее редакция рассказывала о том, что работники оборонных предприятий Новосибирска устроили кадровый терроризм.