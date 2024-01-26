От резкого роста объемов строительства жилья выиграли металлургические предприятия Новосибирска

Металлургические предприятия Новосибирской области по итогам 2023 года показали рост производства, опережающий средний индекс промышленного производства в регионе (103,6%). Об этом на пресс-конференции рассказал замгубернатора Сергей Семка.

По его словам, за 11 месяцев 2023 года, по сравнению с 2022 годом, чуть более чем в два раза нарастил объем производства АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», на 60% — НПО «Элсиб», на 20% — АО «Новосибирский механический завод «Искра», на 10% — ООО «Сибэлектропривод», ООО «Сибпласт» и ОАО «Машиностроительный завод Труд» — до 4%.

— В 2023 году на заводе им Кузьмина открылась новая линия. На предприятии вырос выпуск новой номенклатуры продукции, — прокомментировал Семка динамику, которую показал завод. — Кроме того, более высокие показатели, чем в среднем по промышленности, можно объяснить повышенным заказом на ремонты, на новое строительство.

— По 2024 году в области ожидаем индекс промышленного производства не менее 3%. Это острожный прогноз, который будет уточняться по итогам первого квартала. Пока все тенденции идут к дальнейшему развитию, — подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что в 2023 году в Новосибирской области ввели рекордный объем жилья для строительства которого необходим металл, что сказалось на показателях работы металлургических предприятий региона в целом. Напомним, в 2023 году в Новосибирской области ввели в эксплуатацию больше 3 млн квадратных метров жилья (Ранее был прогноз на 2,8 млн кв метров. — Ред.). Об этом рассказывал министр строительства региона Алексей Колмаков на пресс-конференции на этой неделе. Это на 30% больше, чем в 2022 году.

По оборонным предприятиям, работающим в Новосибирской области, Сергей Семка ситуацию комментировать отказался, но отметил «своевременное выполнение гособоронзаказа».

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