Задержан подозреваемый в стрельбе в центре Новосибирска

Стрелявшего на парковке ночью в центре Новосибирска задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

— Задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 37-летний житель Железнодорожного района. Полицейские обнаружили и изъяли в автомобиле задержанного охолощенное, светозвуковое автоматическое оружие, — говорится в сообщении.

С места происшествия было изъято три гильзы. Все изъятое отправлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по признакам хулиганство.

Напомним, что на камеры видеонаблюдения в сеть попало видео громкой сцены в центре Новосибирска. Мужчина и женщина с ребенком на руках устроили разборки на парковке.

Новосибирец стал швыряться вещами из багажника машины. Женщина пыталась его успокоить и все вроде бы разрешилось. Они уже собирались уезжать, но тут вмешался недовольный гражданин. Отец семейства опять вспыхнул, вытащил автомат из багажника и открыл стрельбу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области электричка сбила 15-летнего подростка в наушниках.